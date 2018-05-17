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    Бізнесмен із Кемерова, який втратив у пожежі всю сім’ю, вирішив піти у політику

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    Ігор Востріков
    Ігор Востріков

    Сам Востріков відмовився спілкуватися зі ЗМІ щодо свого наміру взяти участь у виборах

    Росіянин Ігор Востріков, у якого під час масштабної пожежі в ТЦ «Зимова вишня» у Кемерові, загинули дружина, сестра і троє дітей, візьме участь у праймеріз партії «Єдина Росія» перед висуненням до Ради народних депутатів Кемеровської області.

    Про це повідомив заступник керівника виконкому партії в регіоні Степан Дубков.

    «Ігор Востріков - учасник попереднього голосування для визначення кандидатів від« Єдиної Росії». 15 травня закінчився термін подачі заявок від бажаючих взяти участь у попередньому голосуванні від партії 3 червня», - заявив Дубков.

    Сам Востріков відмовився прокоментувати журналістам свої наміри щодо висунення в Раду народних депутатів Кемеровської області. «Без коментарів», - сказав він.

    Єдиний день попереднього голосування за кандидатів від партії «Єдина Росія» пройде 3 червня.

    Нагадаємо під час пожежі у торговому центрі «Зимова вишня» у Кемерові, яка сталася 25 березня, бізнесмен Ігор Востріков втратив трьох своїх дітей: семирічну доньку і синів п'яти та двох років. У пожежі загинула також його дружина і сестра.

    Джерело: РБК

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