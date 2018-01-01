Благодійний телемарафон у Литві зібрав понад €80 тисяч для України

У рамках телемарафону свої музичні твори представили численні виконавці з України, Литви та Латвії

На телеканалі Литовського національного радіо і телебачення LRT у суботу відбувся Другий благодійний телевізійний марафон на підтримку України «Разом до перемоги», на якому зібрали понад €80 тисяч. Про це повідомляється на сайті МЗС України. Захід, організаторами якого виступили міжнародна волонтерська організація



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Фото: МЗС України Телемарафон «Разом до перемоги» у Литві

У рамках телемарафону свої музичні твори представили численні виконавці з України, Литви та Латвії

На телеканалі Литовського національного радіо і телебачення LRT у суботу відбувся Другий благодійний телевізійний марафон на підтримку України «Разом до перемоги», на якому зібрали понад €80 тисяч.

Про це повідомляється на сайті МЗС України.

Захід, організаторами якого виступили міжнародна волонтерська організація Blue/Yellow та Литовське національне радіо і телебачення, був приурочений до 27-ї річниці Дня захисників свободи – трагічних подій у Вільнюсі 13 січня 1991 року, і мав на меті збір коштів для наступної їх передачі як гуманітарної допомоги для потреб східних регіонів України, які постраждали внаслідок російської агресії.

«Лише упродовж прямого ефіру благодійного телемарафону глядачі надіслали близько 82 тисячі 700 євро, отримувач яких - організація Blue/Yellow, що надає допомогу постраждалим внаслідок російської агресії на території Донецької та Луганської областей, українським військовим, їхнім родинам, дітям, які втратили батьків», - йдеться в повідомленні.

Участь у телемарафоні взяли українські військовослужбовці та волонтери зі сходу України, група українських дітей зі східних регіонів, які навчаються у Вільнюському будинку литовців, голова волонтерської організації Blue/Yellow Йонас Охман, глави дипломатичних місій Грузії, Латвії та Естонії, акредитовані у Литві, та інші.

Із вітальними відеозверненнями до учасників телемарафону звернулися президент Литви Даля Грібаускайтє та прем’єр-міністр Литви Саулюс Скверняліс.

Посол України в Литві Володимир Яценківський зачитав учасникам телемарафону вітальний лист від президента України Петра Порошенка зі словами глибокої подяки Литовській Республіці за тверду й активну підтримку України у її боротьбі з зовнішньою агресією, а також привітаннями братньому литовському народу з нагоди відзначення 100-річчя відновлення Литовської державності.

У рамках телемарафону свої музичні твори представили численні виконавці з України, Литви та Латвії.

До слова, міністр внутрішніх справ Литви Еймутіс Місюнас в п'ятницю заборонив в'їзд до Литви 49 громадянам Росії, які звинувачуються в порушеннях прав людини і відмиванні грошей.