Литва на підставі «закону Магнітського» заборонила в’їзд 49 росіянам

49 росіян звинувачуються в порушеннях прав людини і відмиванні грошей

Міністр внутрішніх справ Литви Еймутіс Місюнас в п'ятницю заборонив в'їзд до Литви 49 громадянам Росії, які звинувачуються в порушеннях прав людини і відмиванні грошей. Про це повідомляє портал Delfi. Список затверджений на підставі так званого закону Магнітського, який вступив в силу з 1 січня. «Міністр підписав розпорядження про



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Литовський кордон

49 росіян звинувачуються в порушеннях прав людини і відмиванні грошей

Міністр внутрішніх справ Литви Еймутіс Місюнас в п'ятницю заборонив в'їзд до Литви 49 громадянам Росії, які звинувачуються в порушеннях прав людини і відмиванні грошей.

Про це повідомляє портал Delfi.

Список затверджений на підставі так званого закону Магнітського, який вступив в силу з 1 січня.

«Міністр підписав розпорядження про заборону на в'їзд до Литви 49 особам на підставі прийнятого закону і за пропозицією МЗС», - сказав прес-аташе міністра Кароліс Вайткявічюс.

За його словами, Місюнас зобов'язав співробітників департаменту міграції оприлюднити цей список.

Нагадаємо, 16 листопада 2017 року Сейм Литви схвалив власний варіант закону щодо протидії порушенням прав людини, який було названо в пам'ять російського юриста Сергія Магнітського.

Сейм Литви 23 листопада прийняв резолюцію щодо 44-х людей, чиї імена можуть бути внесені у список небажаних в Литві осіб. За так званий список імені Сергія Магнітського проголосували 83 парламентарі. У резолюції зазначені переважно прізвища російських громадян, їх сейм закликає внести в список осіб, яким заборонений в'їзд до Литви.

27 листопада президент Литви підписала аналог «акту Магнітського».