Блінкен і Зеленський проводять спільну пресконференцію: трасляція

Держсекретар наголосив, що США є стратегічним союзником України у сфері безпеки та побудови демократичних інституцій

Державний секретар США Ентоні Блінкен прибув до Києва, де він 6 травня проводить зустрічі з представниками української влади, зокрема, президентом Володимиром Зеленським, народними депутатами, міністром закордонних справ Дмитром Кулебою, прем’єр-міністром Денисом Шмигалем, іншими офіційними особами і представниками українського громадянського суспільства.

Блінкен має намір підтвердити непохитну підтримку США суверенітету і територіальної цілісності України перед обличчям агресії Росії, заявили у Державному департаменті напередодні візиту.

«Главком» транслює наживо спільну пресконференцію за підсумками двосторонньої зустрічі Ентоні Блінкена та Володимира Зеленського.

«Для мене особисто й для України дуже приємно й це честь – приймати делегацію Сполучених Штатів Америки, нашого стратегічного партнера, на такому високому рівні. Це дуже важливо насамперед для українського народу, для нашої незалежності й суверенітету, який, починаючи з 2014 року, США підтримують, і ми вдячні вам за цю підтримку», – зазначив Володимир Зеленський, вітаючи Ентоні Блінкена у Києві.

Фото: Офіс президента

Блінкен вже зустрівся з главою МЗС України. Дмитро Кулеба повідомив, що обговорювали взаємодію України і США як демократичних союзників у Центральній Європі і Чорному морі.

Крім того, глави фракцій Верховної Ради провели зустріч з Блінкеном. Під час неї парламентарі просили призначити спецпредставника по Україні Крістіну Квін як посла на постійній основі. На зустрічі також були присутні заступниця держсекретаря США з політичних питань Вікторія Нуланд, в. о. помічника заступника держсекретаря посол Філіп Рікер та глава парламенту Дмитро Разумков. Держсекретар розповів про те, що на саміті G7 питання підтримки України було основним, як і на зустрічі країн-членів НАТО.

Блінкен зазначив, що США є стратегічним союзником України у сфері безпеки та побудови демократичних інституцій. Він запевнив у максимальній підтримці нашої держави зі сторони американського лідера Джо Байдена, Держдепартаменту та Сенату.

Крім того, українська сторона попросила підтримки в отриманні ПДЧ в НАТО та запевнила, що Україна й надалі продовжуватиме реформи.

У Києві можуть обмежити рух через візит Блінкена. В Управлінні держохорони повідомили, що на час візиту Блінкена можливі тимчасові незначні обмеження дорожнього руху на окремих вулицях центральної частини міста.

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