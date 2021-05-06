Блінкен в Україні. Оновлена програма візиту держсекретаря США до Києва

Близько опівдня має розпочатись спільна пресконференція Блінкена і Зеленського

Держсекретар США Ентоні Блінкен сьогодні перебуває з візитом у Києві . Очікуються зустрічі протягом дня з вищим керівництвом України – президентом, прем'єр-міністром, главою МЗС.

Зранку 6 травня Блінкен зустрівся з главою МЗС України. Дмитро Кулеба повідомив, що обговорювали взаємодію України і США як демократичних союзників у Центральній Європі і Чорному морі.

Важливо, що мій колега та друг @SecBlinken здійснює перший візит у цю частину Європи саме до України. Зміцнення взаємодії України і США як демократичних союзників у Центральній Європі і Чорному морі — це внесок у безпеку та успіх наших держав і всього євроатлантичного простору. pic.twitter.com/C4IJfB4JQw — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) May 6, 2021

Він також зазначив, важливість того, що «Блінкен здійснює перший візит в цю частину Європи саме в Україну».

Програма візиту до Києва:

9:20 - зустріч з депутатами Верховної Ради;

9:40 - зустріч з Міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою;

10:10 - Блінкен візьме участь у покладанні квітів у пам'ять про конфлікт на Донбасі з Міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою та митрополитом Епіфанієм;

10:20 - Блінкен разом з митрополитом Епіфанієм відвідає Михайлівський монастир;

10:45 - зустріч з президентом України Володимиром Зеленським;

11:55 - спільна пресконференція з президентом України Володимиром Зеленським;

12:30 - Зустріч з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем;

15:25 - Блінкен візьме участь у віртуальному круглому столі з реформи та боротьби з корупцією;

16:15 - Блінкен візьме участь у віртуальній зустрічі посольства США в Києві.

У Києві можуть обмежити рух через візит Блінкена. В Управлінні держохорони повідомили, що на час візиту Блінкена можливі тимчасові незначні обмеження дорожнього руху на окремих вулицях центральної частини міста.

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