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    Блінкен в Україні. Оновлена програма візиту держсекретаря США до Києва

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    Держсекретар США Ентоні Блінкен 6 травня перебуває у Києві&nbsp; - Блінкен в Україні. Оновлена програма візиту держсекретаря США до Києва
    Держсекретар США Ентоні Блінкен 6 травня перебуває у Києві 
    Фото: АР

    Близько опівдня має розпочатись спільна пресконференція Блінкена і Зеленського

    Держсекретар США Ентоні Блінкен сьогодні перебуває з візитом у Києві. Очікуються зустрічі протягом дня з вищим керівництвом України – президентом, прем'єр-міністром, главою МЗС.

    Зранку 6 травня Блінкен зустрівся з главою МЗС України. Дмитро Кулеба повідомив, що обговорювали взаємодію України і США як демократичних союзників у Центральній Європі і Чорному морі.

    Він також зазначив, важливість того, що «Блінкен здійснює перший візит в цю частину Європи саме в Україну».

    Програма візиту до Києва:

    • 9:20 - зустріч з депутатами Верховної Ради;
    • 9:40 - зустріч з Міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою;
    • 10:10 - Блінкен візьме участь у покладанні квітів у пам'ять про конфлікт на Донбасі з Міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою та митрополитом Епіфанієм;
    • 10:20 - Блінкен разом з митрополитом Епіфанієм відвідає Михайлівський монастир;
    • 10:45 - зустріч з президентом України Володимиром Зеленським;
    • 11:55 - спільна пресконференція з президентом України Володимиром Зеленським;
    • 12:30 - Зустріч з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем;
    • 15:25 - Блінкен візьме участь у віртуальному круглому столі з реформи та боротьби з корупцією;
    • 16:15 - Блінкен візьме участь у віртуальній зустрічі посольства США в Києві.

    У Києві можуть обмежити рух через візит Блінкена. В Управлінні держохорони повідомили, що на час візиту Блінкена можливі тимчасові незначні обмеження дорожнього руху на окремих вулицях центральної частини міста.

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    Теги: МЗС США Україна Дмитро Кулеба Ентоні Блінкен
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