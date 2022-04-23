Стало відомо, коли генсек ООН відвідає Україну: названа дата
Генсек ООН відвідає Україну 28 квітня
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Гутерреш зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським та міністром закордонних справ Дмитром Кулебою
Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш відвідає Україну 28 квітня. Про це повідомив у Твіттері речник генсека ООН Стефан Дюжаррік.
За його інформацією, Антоніу Гутерреш зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським та міністром закордонних справ Дмитром Кулебою.
Крім того, зі співробітниками установ ООН в Україні Гутерреш обговорить «розширення гуманітарної допомоги народові України».