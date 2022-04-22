Путін погодився зустрітися з генсеком ООН

Генсек ООН зутрінеться з російським диктатором наступного тижня

Російський диктатор Володимир Путін прийме генсека ООН Антоніу Гутерріша, який 26 квітня прибуде до Москви для переговорів із главою МЗС Росії Сергієм Лавровим. Про це повідомив речник очільника Кремля Дмитро Пєсков.

Нагадаємо, 20 квітня генеральний секретар ООН Антоніу Гуттеріш направив запит до постійних представництв України та Росії при ООН із проханням про зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Києві та російським диктатором Володимиром Путіним у Москві.

Як повідомив речник генсека ООН Стефан Дюжаррік, Гуттеріш сказав, що в цей час великої небезпеки та наслідків він хотів би обговорити термінові кроки для встановлення миру в Україні, а також перспективи принципу багатосторонності в міжнародних відносинах, заснованого на Статуті ООН та міжнародному праві.

Нагадаємо також, що Росія відкинула пропозицію встановити Великоднє перемир'я.

У Європейському союзі підтримали заклик генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша припинити бойові дії в Україні у Страсний тиждень з 21 по 24 квітня, повідомив Петер Стано, офіційний представник голови дипломатії ЄС Жозепа Борреля.

Україна підтримала пропозицію ООН про перемир'я.

Водночас міністр оборони України Олексій Рєзніков вважає, що Організація Об`єднаних Націй потурає Росії у приховуванні воєнних злочинів на території України. На думку міністра, такі організації, як ООН, має замінити нова та ефективніша система міжнародних інституцій, здатних слугувати інтересам усіх країн, а не лише великих держав. Архітектура цієї нової системи має спиратися на досвід України.



