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    Близький соратник Порошенка провів уікенд в компанії Рабіновича в дорогому австрійському готелі (фото)

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    Олександр Грановський і Вадим Рабінович в австрійському готелі - Близький соратник Порошенка провів уікенд в компанії Рабіновича в дорогому австрійському готелі (фото)
    Олександр Грановський і Вадим Рабінович в австрійському готелі

    Впливового депутата від БПП бачили на престижному курорті Фельден-ам-Вертер-Зеє

    Кілька днів перед Днем Незалежності нардеп від БПП Олександр Грановський провів в Австрії на престижному курорті Фельден-ам-Вертер-Зеє в оточенні друзів і ряду політиків.

    Про це свідчать фотографії, які обнародувало видання «Страна». Як уточнили в оточенні нардепа, імовірно він там святкував день народження своєї дружини або інше сімейне торжество.

    Знімки були зроблені 22 серпня під час виходу з найдорожчого готелю цього курорту - Schlosshotel Velden. Вартість номерів тут стартує від 550 євро на добу і доходить до більш ніж 2000 євро за ніч. У готелі є і казино.

    Сама будівля була побудована у вигляді невеликого замку в XVI столітті. Після серії пожеж і руйнувань готель було відреставровано. На початку 90-х років в готелі проходили зйомки фільму, де головну роль зіграв Рой Блек (керуючий готелем у фільмі «Замок на березі озера»).

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    Близький соратник Порошенка провів уікенд в компанії Рабіновича в дорогому австрійському готелі (фото)
    Близький соратник Порошенка провів уікенд в компанії Рабіновича в дорогому австрійському готелі (фото)
    Близький соратник Порошенка провів уікенд в компанії Рабіновича в дорогому австрійському готелі (фото)
    Близький соратник Порошенка провів уікенд в компанії Рабіновича в дорогому австрійському готелі (фото)
    Близький соратник Порошенка провів уікенд в компанії Рабіновича в дорогому австрійському готелі (фото)

    На фото видно численних гостей. З відомих людей серед них виділяється нардеп від партії «За життя» Вадим Рабінович. Також на світлині видно, що Грановський не випускав з рук телефон, здійснюючи періодично дзвінки.

    Трохи пізніше караван гостей на чолі з Рабіновичем попрямував у бік набережної.

    Свято компанія провела в престижному ресторанному комплексі Sol beachclub. Принаймні це випливає з Instagram комплексу, який увечері 22 серпня опублікував фото гостей.

    Ресторан Sol beachclub відомий як місце для проведення приватних заходів. Комплекс має в своєму складі зону для любителів позасмагати, а також loung-зону ресторану.

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