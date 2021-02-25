Обшуки в мерії Одеси: слідчі перевіряють офіси і квартири чиновників

В рамках якого кримінального провадження ведуться обшуки, поки невідомо

Перевіряють віце-мерів Павла Вугельмана і Світлану Бедреги, а також начальника ДАБК Олександра Авдєєва

Слідчі дії проводять детективи Національного антикорупційного бюро в робочих і житлових приміщеннях ряду чиновників Одеської міськради.

Як повідомили «Думській» джерела в мерії, обшукують кабінети і особисті помешкання віце-мерів Павла Вугельмана і Світлани Бедреги, а також начальника управління Державного архітектурно-будівельного контролю Олександра Авдєєва.

В рамках якого кримінального провадження ведуться ці дії, поки невідомо.

Нагадаємо, раніше співробітники ДБР 24 лютого провели низку обшуків, зокрема у керівництва Державної архітектурно-будівельної інспекції України.

«З метою виявлення речових доказів злочинної діяльності, ДБР 24 лютого 2021 року проведено ряд обшуків, зокрема у керівництва Державної архітектурно-будівельної інспекції України. Досудове розслідування ведеться за фактом зловживання службовим становищем службовими особами державних органів під час видачі дозвільних документів на будівництво (ч. 2 ст. 364 КК України)», – йдеться у повідомленні.

Санкція статті Кримінального кодексу передбачає покарання у вигляді позбавленням волі на строк до 6 років.