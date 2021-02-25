  1. Головна
  2. Одеса
  3. Новини
рус
    Новини

    Обшуки в мерії Одеси: слідчі перевіряють офіси і квартири чиновників

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    В рамках якого кримінального провадження ведуться обшуки, поки невідомо - Обшуки в мерії Одеси: слідчі перевіряють офіси і квартири чиновників
    В рамках якого кримінального провадження ведуться обшуки, поки невідомо
    Фото: DR

    Перевіряють віце-мерів Павла Вугельмана і Світлану Бедреги, а також начальника ДАБК Олександра Авдєєва

    Слідчі дії проводять детективи Національного антикорупційного бюро в робочих і житлових приміщеннях ряду чиновників Одеської міськради.

    Як повідомили «Думській» джерела в мерії, обшукують кабінети і особисті помешкання віце-мерів Павла Вугельмана і Світлани Бедреги, а також начальника управління Державного архітектурно-будівельного контролю Олександра Авдєєва.

    В рамках якого кримінального провадження ведуться ці дії, поки невідомо.

    Нагадаємо, раніше співробітники ДБР 24 лютого провели низку обшуків, зокрема у керівництва Державної архітектурно-будівельної інспекції України.

    «З метою виявлення речових доказів злочинної діяльності, ДБР 24 лютого 2021 року проведено ряд обшуків, зокрема у керівництва Державної архітектурно-будівельної інспекції України. Досудове розслідування ведеться за фактом зловживання службовим становищем службовими особами державних органів під час видачі дозвільних документів на будівництво (ч. 2 ст. 364 КК України)», – йдеться у повідомленні.

    Санкція статті Кримінального кодексу передбачає покарання у вигляді позбавленням волі на строк до 6 років.

    Теги: обшук Одеса розслідування
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies