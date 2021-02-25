Популярне вінницьке онлайн-ЗМІ потрапило до переліку сайтів, які хочуть заблокувати

У переліку сайтів, до яких хочуть обмежити доступ, також є ще декілька, які пишуть про Вінницю

У редакції не знають причин закриття

Вінницький сайт «20 хвилин» потрапив до переліку ресурсів, доступ до яких можуть закрити рішенням Голосіївського районного суду м. Києва.

У виданні стверджують, що це помилка, а причини такого рішення їм невідомі.

Про необхідність обмежити доступ до деяких сайтів повідомляють на сайті Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформації. Загалом у переліку 426 сайтів.

«Слідчим відділом Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві було надіслано листом від 18.02.2021 № 2436/125/47-2021 до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, ухвалу слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва Плахотнюк К.Г. від 04.02.2021, справа № 752/22980/20, у кримінальному провадженні №12020100010005155 від 17.12.2020 за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України, якою передбачено: «Накласти арешт на: майнові права інтелектуальної власності, які виникають у користувачів мережі Internet при використанні веб-ресурсів: (…) », – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, ч.3 ст. 190 Кримінального кодексу України: Шахрайство, вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, – карається позбавленням волі на строк від трьох до восьми років.

У коментарі VежA редактора RIA/20minut.ua Вадим Павлов зазначив, що прочини закриття видання йому не відомі. «Чому наш сайт потрапив до цього “чорного” списку — нам невідомо. Але це просто прикра помилка. Наші юристи вже розбираються у цій справі. Сайт 20minut.ua працює у звичному режимі», – пояснив Вадим Павлов.

У переліку сайтів, до яких хочуть обмежити доступ, також є ще декілька, які пишуть про Вінницю.

Нагадаємо, Нацкомісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, зажадала заблокувати в Україні роботу 426 сайтів. Рішенням суду заблоковано й клона «Главкома» – сайт «Главкінфо», який вже тривалий час краде матеріали нашої інформаційної агенції та перемішує їх з пропагандою.