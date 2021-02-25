Блокування 426 сайтів в Україні поки відкладається – Геращенко

Заблокувати сайти попросила особа, про яку інтернет-ресурси негативно писали

Поліція відкликала свій супровідний лист до Нацкомісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації з рішенням з Голосіївського суду, за яким провайдери зобов'язані заблокувати доступ до сайту російського економічного видання РБК і ще 426 різних сайтів, повідомив заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко.

«Сьогодні Україна з подивом дізналася про те, що рішенням Голосіївського районного суду Києва накладено арешт на 426 інтернет-сайтів. Поліція вже відкликала свого супровідного листа до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформації»,– написав Геращенко на своїй сторінці у Facebook.

Як пояснив Геращенко, 17 грудня 2020 року Олександр Пан звернувся в поліцію зі скаргою на нібито скоєні проти нього шахрайські дії.

«Йому дуже не подобалося те, що про нього писали на різних інтернет-сайтах в різний час, називаючи його шахраєм», – зазначив Геращенко.

Він пояснив, що після реформи кримінально-процесуального законодавства, поліція зобов'язана за статтею 214 КПК реєструвати будь-які заяви про вчинення кримінального правопорушення, відповідно, це звернення теж було зареєстровано.

«Після цього Олександр Пан і його адвокати звертаються до Голосіївського районного суду з вимогою накласти арешт на сотні інтернет-сайтів, які в різний час щось про нього писали... Суддя Плахотнюк 4 лютого 2021 року виносить рішення про визнання 426 інтернет-сайтів… такими, що принижують честь і гідність Пана, ... і накладає на них арешт», – пояснив заступник міністра.

Далі, за його словами, це рішення суду спрямовується слідчому поліції, а також у Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформації.

«Жодних реальних дій, які завдали б шкоди власникам інтернет-ресурсів, заподіяно не було, окрім шкоди суспільній моралі після таких рішень суду», – наголосив заступник міністра.

Поліція вже відкликала супровідний лист до Нацкомісії, а кримінальну справу перевірить Головне слідче управління. В разі відсутності складу злочину її закриють. Також Геращенко анонсував «окрему розмову» з Олександром Паном.



Окрім цього, він закликав народних депутатів внести зміни до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів і впровадити дослідчу перевірку заяв громадян, «щоб відсіювати такі замовні справи».

Нагадаємо, Нацкомісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, зажадала заблокувати в Україні роботу 426 сайтів. З повним списком сайтів можна ознайомитися на сайті регулятора.

Зокрема цим рішенням заблокували і так званий клон «Главкома». Сайт «Главкінфо» тривалий час крав матеріали нашої інформаційної агенції та перемішував їх з пропагандою.