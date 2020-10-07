Bloomberg: британському прем’єру Джонсону готують заміну



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Навесні Борис Джонсон хворів на коронавірус

Британські консерватори не задоволені стратегією Джонсона в боротьбі з коронавірусом

Консерватори Великої Британії підшукують заміну чинному прем'єр-міністру Борису Джонсону. Його на посаді голови уряду може замінити нинішній міністр фінансів Ріші Сунак.

Про це пише Bloomberg.

Видання зазначає, що консерватори не задоволені стратегією Джонсона в боротьбі з коронавірусом і тим, що переговори про торговельну угоду з ЄС зайшли в глухий кут. За даними Bloomberg, Сунак вже почав проводити зустрічі з депутатами, які в підсумку можуть підтримати саме його кандидатуру.

Зокрема, він почав збирати невеликі групи консерваторів у себе на сніданках у своєму офісі поруч зі штаб-квартирою Джонсона. На цих зустрічах Сунак цікавиться ситуацією на округах і відкрито критикує помилки уряду.

Один із співрозмовників Bloomberg підкреслює, що Сунак «йде шляхом прем'єр-міністра». Видання нагадує, що саме консерватори визначать час наступних виборів і запропонують двох кандидатів, які боротимуться за високий пост на загальнонаціональному голосуванні партії.

Між іншим, навесні Джонсон хворів на коронавірус Covid-19.

Також зазнаимо, що президент Володимир Зеленський 7-8 жовтня перебуватиме у Британії.

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