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    Bloomberg: британському прем’єру Джонсону готують заміну

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    Навесні Борис&nbsp;Джонсон хворів на&nbsp;коронавірус - Bloomberg: британському прем’єру Джонсону готують заміну
    Навесні Борис Джонсон хворів на коронавірус

    Британські консерватори не задоволені стратегією Джонсона в боротьбі з коронавірусом

    Консерватори Великої Британії підшукують заміну чинному прем'єр-міністру Борису Джонсону. Його на посаді голови уряду може замінити нинішній міністр фінансів Ріші Сунак.

    Про це пише Bloomberg.

    Видання зазначає, що консерватори не задоволені стратегією Джонсона в боротьбі з коронавірусом і тим, що переговори про торговельну угоду з ЄС зайшли в глухий кут. За даними Bloomberg, Сунак вже почав проводити зустрічі з депутатами, які в підсумку можуть підтримати саме його кандидатуру.

    Зокрема, він почав збирати невеликі групи консерваторів у себе на сніданках у своєму офісі поруч зі штаб-квартирою Джонсона. На цих зустрічах Сунак цікавиться ситуацією на округах і відкрито критикує помилки уряду.

    Один із співрозмовників Bloomberg підкреслює, що Сунак «йде шляхом прем'єр-міністра». Видання нагадує, що саме консерватори визначать час наступних виборів і запропонують двох кандидатів, які боротимуться за високий пост на загальнонаціональному голосуванні партії.

    Між іншим, навесні Джонсон хворів на коронавірус Covid-19.

    Також зазнаимо, що президент Володимир Зеленський 7-8 жовтня перебуватиме у Британії

    Україна і Велика Британія підпишуть нову угоду про стратегічні відносини під час візиту Зеленського до Лондона.

    7 жовтня Зеленський із дружиною під час дводенного візиту до Великої Британії відвідав Букінгемський палац, де зустрівся герцогом і герцогинею Кембриджськими - принцом Вільямом і Кейт Міддлтон. 


    ЄС міністр відставка Велика Британія уряд Борис Джонсон
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