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    У світі

    Джонсон в ООН закликав встановити правду про походження Covid-19

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    Джонсон в ООН закликав встановити правду про походження коронавірусу - Джонсон в ООН закликав встановити правду про походження Covid-19
    Джонсон в ООН закликав встановити правду про походження коронавірусу

    Весь виступ Джонсона було присвячено темі боротьби з пандемією

    Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон заявив, що світова спільнота має з'ясувати правду про походження коронавірусу SARS-CoV-2 і причини розростання пандемії, але не для того, щоб когось карати.

    Про це він сказав у виступі на загальних дебатах сесії Генеральної Асамблеї Організації Об'єднаних Націй, відеозапис якого показали на сайті ООН 26 вересня.

    «Це моральний імператив для людства: бути чесними і досягти розуміння того, як почалася пандемія і чому вона змогла поширитися. Не тому, що я хочу звинуватити якусь країну або уряд, або заробити собі бали. Я просто вірю, як колишній пацієнт із Covid-19, що ми всі маємо право знати про це, щоб не дозволити повторення того, що сталося», – сказав прем'єр-міністр.

    Джонсон зазначив, що протягом останніх 20 років було вісім спалахів небезпечних захворювань, які могли перерости в пандемію.

    «Людство було заскочене зненацька. Ми щосили намагаємося встигати за подіями, але досягаємо прогресу з болісною повільністю», – сказав глава британського уряду.

    За його словами, криза, яка мала об'єднати світ, насправді розділила його.

    «Ми всі зіткнулися з одним і тим самим ворогом. Один і той самий крихітний противник загрожує всім однаково, але члени ООН, як і раніше, ведуть 193 окремі кампанії, ніби в різних країнах живуть різні види людей», – поскаржився Джонсон.

    «Як і за будь-якої кризи, дуже важливо не робити неправильних висновків», – додав прем'єр.

    Весь його виступ було присвячено темі боротьби з пандемією.

    ООН криза Велика Британія уряд Борис Джонсон коронавірус
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