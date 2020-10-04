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    У світі

    Борис Джонсон припустив Brexit без нової торгової угоди з ЄС

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    <p>Борис Джонсон</p> - Борис Джонсон припустив Brexit без нової торгової угоди з ЄС

    Борис Джонсон

    Фото: Reuters/John Sible

    Євросоюз заявляє, що будь-яка угода має бути підписана до кінця жовтня

    Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон не надто хоче, щоб перехідний період Brexit закінчився без укладення нової торгової угоди, проте вважає, що «країна могла б жити з таким результатом».

    Про це він сказав у коментарі BBC в неділю, 4 жовтня, передає Reuters.

    Повідомляється, що перехідний період у відносинах між ЄС та Великою Британією закінчується 31 грудня цього року. Напередодні, 3 жовтня, під час телефонної розмови глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та Борис Джонсон домовились щодо відновлення переговорів щодо угоди після Brexit.

    «Я думаю, що це потрібно зробити. На жаль, є декілька складних питань, які потрібно вирішити, і немає сумнівів, що ЄС повинен розуміти, що ми вкрай серйозно ставимося до необхідності контролювати свої власні закони та свої власні норми, і подібним чином вони повинні розуміти, що репатріація рибного господарства Великобританії… дуже важлива», – сказав Джонсон.

    Раніше головний перемовник ЄС Мішель Барньє поширив комюніке за підсумками дев’ятого раунду переговорів сторін, що відбувся у Брюселі. Він зазначив, що є «позитивна революція» у позиціях сторін, проте також наголосив, що існують «серйозні розбіжності в питаннях, які мають велике значення для ЄС».

    Як інформує Reuters, Євросоюз заявляє, що будь-яка угода має бути підписана до кінця жовтня, найпізніше – до перших днів листопада. Це необхідно для того, щоб залишити достатньо часу для ратифікації угоди блоком до кінця року.

    Наступного тижня відбудеться більше торгових переговорів у Лондоні та Брюсселі, перш ніж 27 країн-членів ЄС зустрінуться 15−16 жовтня для оцінки прогресу.

    Нагадаємо, на початку вересня Єврокомісія виступила з жорсткою заявою за підсумками надзвичайної зустрічі спільного Комітету ЄС-Великобританія по виконанню угоди про Brexit.

    Як повідомлялося, Джонсон в ООН закликав встановити правду про походження Covid-19.

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    ЄС Brexit Велика Британія Борис Джонсон Урсула фон дер Ляєн
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