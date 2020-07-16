Богатирьова отримала чергову перемогу. Антикорсуд вивів з-під арешту нерухомість соратниці Януковича



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Раїса Богатирьова у серпні 2019 року повернулась в Україну і була заарештована Фото: Уніан

Нерухомість екс«регіоналки» була арештована восени 2014 року

Вищий антикорупційний суд скасував арешт нерухомого майна, яке належить ексвіцепрем'єр-міністру-міністру охорони здоров’я Раїсі Богатирьовій.

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ухвали від 8 липня.

Мова йде про п’ять об’єктів нерухомості, нежитлове приміщення та апартаменти, які були заарештовані у жовтні 2014 року на підставі ухвали Печерського райсуду Києва. Тоді ініціатором клопотання виступила генпрокуратура, яка підозрювала колишню чиновницю з уряду Миколи Азарова у привласненні та розтраті майна в особливо великих розмірах (ч. 5 ст.191 КК України). Правоохоронці навіть підрахували ймовірні збитки держави від дій Богатирьової – 6,48 млн грн.

Разом з тим, у клопотанні адвоката Богатирьової до Вищого антикорупційного суду сказано, що арешт шестирічної давнини є необґрунтованим, оскільки на час винесення ухвали Печерського райсуду Києва (жовтень 2014 року - «Главком») ексвіцепрем'єр-міністр не набула статусу підозрюваної у кримінальному провадженні.

Крім цього, адвокат клопотав також про зняття арешту з коштів Богатирьової на банківському рахунку, відкритому в «Укрексімбанку». Відповідний арешт був накладений у жовтні 2014 року.

Вищий антикорупційний суд задовольнив два клопотання, наголосивши: у Раїси Богатирьової відсутній статус підозрюваної.