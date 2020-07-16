Богатирьова отримала чергову перемогу. Антикорсуд вивів з-під арешту нерухомість соратниці Януковича
Нерухомість екс«регіоналки» була арештована восени 2014 року
Вищий антикорупційний суд скасував арешт нерухомого майна, яке належить ексвіцепрем'єр-міністру-міністру охорони здоров’я Раїсі Богатирьовій.
Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ухвали від 8 липня.
Мова йде про п’ять об’єктів нерухомості, нежитлове приміщення та апартаменти, які були заарештовані у жовтні 2014 року на підставі ухвали Печерського райсуду Києва. Тоді ініціатором клопотання виступила генпрокуратура, яка підозрювала колишню чиновницю з уряду Миколи Азарова у привласненні та розтраті майна в особливо великих розмірах (ч. 5 ст.191 КК України). Правоохоронці навіть підрахували ймовірні збитки держави від дій Богатирьової – 6,48 млн грн.
Разом з тим, у клопотанні адвоката Богатирьової до Вищого антикорупційного суду сказано, що арешт шестирічної давнини є необґрунтованим, оскільки на час винесення ухвали Печерського райсуду Києва (жовтень 2014 року - «Главком») ексвіцепрем'єр-міністр не набула статусу підозрюваної у кримінальному провадженні.
Крім цього, адвокат клопотав також про зняття арешту з коштів Богатирьової на банківському рахунку, відкритому в «Укрексімбанку». Відповідний арешт був накладений у жовтні 2014 року.
Вищий антикорупційний суд задовольнив два клопотання, наголосивши: у Раїси Богатирьової відсутній статус підозрюваної.Як повідомляв «Главком», раніше антикорупційний суд зняв арешт з низки майна Богатирьової, серед яких сім ікон, вазочка для цукерок, XIX століття, дві золоті сережки, золотий значок «Партія Регіонів», дароносиця, виготовлена із срібла, ртутною позолотою та гравіюванням, XVIII століття, готівка на суму 30850 грн, 1650 євро і $1500.