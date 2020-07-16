Зеленський зі слуги народу перетворюється на пана, а народ - на слугу

Чим дорожче Зеленський починає себе оцінювати як президента тим менше починає коштує його особисте слово

Про державну дачу ̶с̶л̶у̶г̶и̶ ̶н̶а̶р̶о̶д̶а̶ президента Зеленського

Кажуть, після нашого матеріалу на державних дачах в Конча Заспі посилили заходи безпеки. Тепер первіряють пасажирів і багажники автівок що заїжджають всередину. Я в багажнику не поїду. Чесне слово. Також за інформацією джерел катер охорони пильнує за дачею з води.

Не буду коментувати оф-рек керівника ОП Єрмака у п‘ятницю. Скажу лише, що коли у 2016 році президент Порошенко попросив мене «не шукати чорну кішку в темній кімнаті, якої там нема», то у кімнаті окрім кішки виявились собака, кенгуру, лев, пума, слон, мамонт і Медведчук. Але сьогоднішні керівники держави чотири роки тому, напевне, не слідкували за політикою, тому думають що це вдала цитата.

Тепер про президента.

Перед виборами кандидат Зеленський виставив за себе найпривабливішу ціну. Зеленський пообіцяв виборцям президента практично за безцінь. Тільки оберіть мене серед інших. Обіцяв не брати з виборців ні кортежів, ні літаків, ні дач. І авжеж покупець прийшов і обрав.

І тут у президента Зеленського почались проблеми з тим аби віддати обіцяний товар. Одна справа віддавати себе за безцінь на словах, інша - на ділі. На ділі - це не так зручно.

Щойно Зеленський здійснив переліт державним літаком - він зрозумів що це зручно. І продавати літаки вже не наважився. Навіть не дивлячись на те що це його слово і вартість цього слова. Чим дорожче Зеленський починає себе оцінювати як президента тим менше починає коштує його особисте слово.

Кортеж - теж зручно.

Державна дача - взагалі зручно. Ну коли ще в його триповерховому будинку буде ліфт і мармурові санвузли? Дві з половиною тисячи квадратних метрів з ліфтом і три гектари на березі в Конча Заспі. Це дорого навіть для «небідного» Зеленського. Така нерухомість в такому місці навіть для успішного шоумена не по кишені. Тут не Італія. Тут люди не знають ціну грошей і тому тут дорожче. А безкоштовний ремонт і безкоштовне проживання в такому місці - це зручно і взагалі дивовижно. Дітям клас. Дружина - задоволена. Ви б не погодились?

І керування правоохоронними органами в ручному режимі - це теж зручно. Одна справа хаос і непередбачуваність, а інша - зговірливі опоненти.

І керування судами - зручно.

А коли з тобою постійно хочуть зустрітись і Ахметов і Пінчук і Коломойський? Зручно і навіть приємно. Приємно ввечері по телевізору про себе подивитись приємні речі, наприклад, по ТРК Україна.

І недопускати до себе незручних журналістів - теж дуже зручно. Бо не відповідати на незручні питання - зручно.

А корупція - це взагалі максимально зручно. Особливо коли є зручно керовані правоохоронні органи і зручна передбачуваність судів. Депутати голосують. Все працює. Всі задоволені.

Відмова від держаної дачі - це взагалі було чи не найлегшою передвиборчою обіцянкою. Обираючи між зручністю і принциповістю президент обрав зручність. І це показово. Не менш показовою є і реакція. Переїзд готували і планували. Але оголосити про переїзд офіс президента спромігся лише за годину після ефіру в якому було оприлюднено інформацію про переїзд президента і це не заважає офісу президента зараз стверджувати що все було прозоро і публічно і ніхто нічого не приховував.

Я, якщо чесно, сподівався до останнього, що заднім числом ОП змайструє договір оренди на державну дачу. Людина ж не бідна. Або ремонт за власний кошт. В Зеленського нема 300 тисяч гривень? Не вчитель став президентом. Офіційний мільйонер. Державна дача для слуги народа- це як Мальдіви для президента Порошенка. Невідповідність задекларованим принципам. Але навіть в таких мінімальних незручностях президент, схоже, не бачить сенсу.

Так, схоже, президент зі слуги народа перетворюється на пана, а народ - на слугу. Вкотре.

І навіть якщо це не порушує закон - це не означає що цей закон справедливий.

Це не означає що цей закон не потрібно змінювати.

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