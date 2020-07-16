Смертельна ДТП під Києвом. За кермом авто міг бути не Желепа?



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«Мерседес» лоб в лоб протаранив «Хюндай» Фото: Еспресо

З'явилася нова версія ДТП, в якій загинула майже вся сім'я

В момент смертельної аварії, що сталася на Столичному шосе 12 липня і забрала життя чотирьох людей, Антон Желепа міг бути не один в Mercedes або за кермом могла бути зовсім інша людина. Нова версія ДТП була озвучена журналісткою Катериною Бруснікіною в ефірі телеканалу «Київ».

Бруснікіна виявила у справі дуже багато розбіжностей.

У ході журналістського розслідування, поспілкувавшись з чоловіком власниці Mercedes Олександром Нікітіним, виявлено, що авто було взяте винуватцем ДТП без дозволу власника. Нікітін після зникнення авто намагався вийти на зв’язок 15 разів з Антоном Желепою, проте спроби були марними. Сам Желепа прокоментував, що не пам’ятає, як саме заволодів автівкою. Слідство вважає, що чоловік або вкрав автомобіль, або власник сам дав йому ключі.

Бруснікіна розповіла, що «сотні разів була в судах і не пам’ятає, коли б водії без жалю та сліз, без слів пробачення, визнавали категорично свою провину і відмовлялися від адвоката». На думку адвокатів, в такий спосіб Желепа хоче отримати умовно дострокове звільнення, відбувши лише половину терміну, який йому призначать.

До того ж судмедексперти звертають увагу на характер травм, який може свідчити, що за кермом була інша людина. Зазвичай при такому ударі ламаються ребра, а в Желепи вони вціліли.

Остаточну крапку хто був за кермом, можливо, поставлять відеозаписи з камер.

Також журналістка побувала у котеджному містечку «Золоті ворота», де знаходиться будинок власників авто. Виїхати з нього можна тільки через шлагбаум. При цьому машина має зупинитися, охорона визирає і дивиться, хто за кермом, і тільки потім піднімається шлагбаум. Це також, на думку журналістки, наводить на деякі сумніви. Як і причина, чому взагалі Желепа з’явився в тому місці.

«Дуже сумнівно, щоб людина, яка 15 років тому була звільнена саме за пиятику, приходить домовлятися про роботу в стані алкогольного сп’яніння», - зазначила Бруснікіна.

Нагадаємо, 12 липня на Столичному шосе під Києвом сталася аварія, в якій загинула майже вся багатодітна родина.

Спочатку водій «Мерседеса» протаранив «Мерседес Спринтер», а потім вилетів на зустрічну смугу, де врізався у «Хюндай». В автівці одразу загинули чоловік, жінка, їхня донька. Згодом помер і 10-річний хлопчик.

За життя ще однієї дитини – 12-річного хлопчика – борються лікарі. Станом на 14 липня стан дитини стабільний.

14 липня суд обрав запобіжний захід Антону Желепі - 2 місяці під вартою.

За даними правоохоронців, Антон Желепа, окрім кількох судимостей, сім разів притягався до адмінвідповідальності за алко- і наркокермування.