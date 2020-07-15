Золотий значок «Партія регіонів», ікони, готівка... Антикорупційний суд скасував арешт майна Богатирьової



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Раїса Богатирьова у Печерському райсуді Києва 28 серпня 2019 року. фото: Lb.ua

Правоохоронці оцінювали ймовірні збитки у провадженні, де фігурує колишня «регіоналка», в 6,5 млн грн

Вищий антикорупційний суд 8 липня скасував арешт майна ексвіцепрем'єр-міністра-міністра охорони здоров’я уряду Азарова Раїси Богатирьової, який був накладений Печерським райсудом Києва восени 2014 року.

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані Єдиного державного реєстру судових рішень.

Клопотання до антикорупційного суду про зняття арешту подав адвокат Богатирьової. На його думку, арешт є необґрунтованим, оскільки на час винесення ухвал Печерського районного суду Києва (жовтень-листопад 2014 року - «Главком») Раїса Богатирьова не набула статусу підозрюваної у кримінальному провадженні, що унеможливлює накладення арешту з метою забезпечення можливої конфіскації. У підтвердження цих обставин заявник посилається на ухвалу Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду від 4 червня 2020 року, якою встановлений зазначений факт.

Прокурор в судове засідання не з`явився, але подав письмові пояснення, в яких виступив проти задоволення клопотання. Він стверджував, що 30 серпня 2019 року Богатирьовій особисто було вручене повідомлення про підозру.

Вищий антикорупційний суд дослідив матеріали клопотання і дійшов висновків про зняття арешту з майна ексвіцепрем'єр-міністра уряду Азарова. Зокрема, пояснив, що прокурор надав до матеріалів клопотання копію повідомлення про підозру Раїсі Богатирьовій від 20 жовтня 2014 року, на якій відсутні відмітки останньої про його отримання. Також в матеріалах клопотання відсутні будь-які дані або документи, які б підтверджували, що таке письмове повідомлення про підозру щодо Богатирьової від 20.10.2014 р. стороною обвинувачення було вручене під розписку дорослому члену сім`ї чи іншій особі, яка з нею проживає.

Звідси, відсутність статусу підозрюваної у колишньої урядовиці унеможливлює накладення арешту на її майно з метою забезпечення можливої конфіскації, оскільки це суперечить вимогам Кримінально-процесуального кодексу.

Водночас суд відхилив доводи прокурора про те, що повідомлення про підозру від 20.10.2014 було вручене Богатирьовій 30 серпня 2019 року, оскільки це не підтверджується матеріалами клопотання (не надані докази такого отримання), а таке вручення вчинене в поза процесуальний спосіб.

Треба наголосити, що в ухвалі Печерського райсуду від 27 жовтня 2014 року було сказано, що розмір ймовірної шкоди у кримінальному провадженні за ч.5 ст. 191 КК України, де фігурує колишня віцепрем'єр-міністр-міністр охорони здоров’я, становить 6,48 млн грн.

Таким чином, Раїса Богатирьова повернула собі таке майно:

готівка на суму 30850 грн, 1650 євро і $1500 доларів;

банківський метал - золотий злиток вагою 2,5 грами, виробництва Швейцарії;

дароносиця, виготовлена із срібла, ртутною позолотою та гравіюванням, XVIII століття;

ікона Господь Вседержитель;

ікона із зображенням святих;

ікона із зображенням Ігумена Почаєвського;

ікона із зображенням Пресвятої Богородиці Курської Знамення;

ікона із зображенням Божої матері;

ікона із зображенням Ангела-хранителя;

ікона із зображенням святої мучениці Раїси;

вазочка для цукерок, XIX століття;

картина із зображенням народження Ісуса Христа;

дві золоті сережки вагою 7,72 грами;

два каміння цитрин 2,59 грамів;

пам'ятна монета «Пруф-Лайк 100 рублей»;

пам'ятна монета 1 долар «Father Frost»;

значок «Партія Регіонів», золото, вага 1,34 грами;

монета «10 Kwacha Republik of Malawi mother nature of Afrika endangered wildlife»;

монета «Премєр-Міністр України, 2000-2001, ексклюзивна колекція Україна, 2004»;

монета «Прем'єр-міністр України, 2005, ексклюзивна колекція Україна, 2005»;

монета «Помаранчева Революція 2004, Інавгурація Президента України 23.01.2005 р.»;

кошти на трьох банківських рахунках, відкритих у ПАТ «Правекс-Банк».

Нагадаємо, 4 червня пресслужба ВАКС повідомила, що Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду скасувала запобіжний захід колишній очільниці міністерства охорони здоров'я Раїсі Богатирьовій. Таке рішення було прийнято через невручення прокуратурою Києва Богатирьової повідомлення про підозру.

Довідково. Раїса Богатирьова з лютого по грудень 2012 року була віцепрем’єр-міністром України – міністром охорони здоров’я, з грудня 2012 по лютий 2014 року - міністром охорони здоров’я України.

У жовтні 2014 року вона була оголошена у розшук Генеральною прокуратурою України, а 12 січня 2015 року - у міжнародний розшук. На той час її місцезнаходження було невідоме.

27 серпня 2019 року Богатирьова повернулася в Україну і була затримана в аеропорту «Київ» (Жуляни).

28 серпня 2019 року Печерський райсуд столиці обрав колишній очільниці МОЗ запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у сумі 6 млн грн.

29 серпня 2019 року Богатирьова вийшла зі слідчого ізолятора під заставу. Її обвинувачують у розтраті державних коштів в особливо великих розмірах.