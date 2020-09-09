Богдан розказав, звідки взялись гроші на кампанію Зеленського



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«Я особисто давав гроші на передвиборчу кампанію Зеленського», - Богдан

Ексглава Офісу президента не шкодує, що вклав у Зеленського «дуже великі гроші»

Передвиборчу кампанію Володимира Зеленського фінансували багато людей, від членів його команди і друзів до пересічних незнайомих людей, які його підтримували. Про це в інтерв’ю Дмитру Гордону сказав ексглава Офісу президента Андрій Богдан.

«Мені можуть не повірити, але ці вибори для Зеленського профінансував народ», - зазначив Богдан, однак не відповів напряму на запитання ведучого про те, чи фінансував кампанію Зеленського олігарх Ігор Коломойський, якого з пов’язують з президентом.

«Я особисто давав гроші на передвиборчу кампанію Зеленського», - зізнався він, однак від мовився називати конкретну суму, зазначив лише, що «це дуже великі гроші».

На запитання про те, чи не шкодує Богдан про те, що вклався у кампанію Зеленського, він відповів: «Я ніколи про це не шкодував і не пошкодую».

Нагадаємо, Богдан був звільнений з посади керівника Офісу президента у лютому 2020 року. Джерела в ОП розповідали, що у Богдана був конфлікт з радником президента Андрієм Єрмаком, який згодом очолив Офіс президента замість нього.

Пізніше Зеленський вивів Богдана зі складу Ради національної безпеки та оборони.

Андрій Богдан відомий різкими словами при спілкуванні з нардепами з фракції «Слуга народу». Зокрема, це підтверджує його переписка з приводу голосування, оприлюднена журналістами.

В середині серпня спалили автівку Богдана.