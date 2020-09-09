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    Богдан розказав, звідки взялись гроші на кампанію Зеленського

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    &laquo;Я особисто давав гроші на передвиборчу кампанію Зеленського&raquo;, - Богдан - Богдан розказав, звідки взялись гроші на кампанію Зеленського
    «Я особисто давав гроші на передвиборчу кампанію Зеленського», - Богдан

    Ексглава Офісу президента не шкодує, що вклав у Зеленського «дуже великі гроші»

    Передвиборчу кампанію Володимира Зеленського фінансували багато людей, від членів його команди і друзів до пересічних незнайомих людей, які його підтримували. Про це в інтерв’ю Дмитру Гордону сказав ексглава Офісу президента Андрій Богдан.

    «Мені можуть не повірити, але ці вибори для Зеленського профінансував народ», - зазначив Богдан, однак не відповів напряму на запитання ведучого про те, чи фінансував кампанію Зеленського олігарх Ігор Коломойський, якого з пов’язують з президентом.

    «Я особисто давав гроші на передвиборчу кампанію Зеленського», - зізнався він, однак від мовився називати конкретну суму, зазначив лише, що «це дуже великі гроші».

    На запитання про те, чи не шкодує Богдан про те, що вклався у кампанію Зеленського, він відповів: «Я ніколи про це не шкодував і не пошкодую».

    Нагадаємо, Богдан був звільнений з посади керівника Офісу президента у лютому 2020 року. Джерела в ОП розповідали, що у Богдана був конфлікт з радником президента Андрієм Єрмаком, який згодом очолив Офіс президента замість нього.

    Пізніше Зеленський вивів Богдана зі складу Ради національної безпеки та оборони.

    Андрій Богдан відомий різкими словами при спілкуванні з нардепами з фракції «Слуга народу». Зокрема, це підтверджує його переписка з приводу голосування, оприлюднена журналістами.

    В середині серпня спалили автівку Богдана.

    Ігор Коломойський гроші Володимир Зеленський Андрій Богдан
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