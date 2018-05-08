Борис Джонсон назвав митне партнерство із ЄС божевільною ідеєю

Британський уряд не може прийняти рішення щодо формату торгівлі із ЄС

Міністр закордонних справ Великої Британії Борис Джонсон назвав божевіллям ідею митного партнерства із ЄС як форму взаємодії після Brexit. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters. [READ_MORE] Саме митне партнерство вважається улюбленою опцією Терези Мей щодо вибудовування відносин між Великою Британією і ЄС по питанням торгівлі.



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Міністр закордонних справ Великої Британії Борис Джонсон

Британський уряд не може прийняти рішення щодо формату торгівлі із ЄС

Міністр закордонних справ Великої Британії Борис Джонсон назвав божевіллям ідею митного партнерства із ЄС як форму взаємодії після Brexit. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

Саме митне партнерство вважається улюбленою опцією Терези Мей щодо вибудовування відносин між Великою Британією і ЄС по питанням торгівлі. При цьому британський уряд і на сьогодні не прийняв остаточного рішення щодо формату взаємодії із ЄС після 2019 року і завершення перехідного періоду.

Наприкінці минулого тижня міністр торгівлі Грег Кларк офіційно представив ідею митного партнерства, яка має в тому числі допомогти уникнення проблем при перетині ірландсько-британського кордону. Проте на думку Джонсона дана концепція є повністю неапробованою, яка при тому ж може ускладнити укладання угод про зону вільної торгівлі із третіми країнами.

Божевіллям в цьому плані, як відзначив міністр закордонних справ Великої Британії, є те, що британська сторона буде збирати мита на користь ЄС на власних кордонах. Про це Джонсон заявив в інтерв’ю для видання Daily Mail.