ЄС розгляне нові санкції проти Росії через вибори в Криму

Комітет постійних представників 28 країн-членів Євросоюзу планує розглянути додаткові санкції на зустрічі 8 травня

Комітет постійних представників 28 країн-членів Євросоюзу (Coreper) у вівторок, 8 травня, планує розглянути додаткові санкції відносно Росії у зв'язку з проведенням виборів президента РФ в окупованому Криму. Про це свідчить порядок денний майбутньої зустрічі, опублікована на сайті Ради Європейського союзу. «Обмежувальні заходи відносно



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Комітет постійних представників 28 країн-членів Євросоюзу планує розглянути додаткові санкції на зустрічі 8 травня

Комітет постійних представників 28 країн-членів Євросоюзу (Coreper) у вівторок, 8 травня, планує розглянути додаткові санкції відносно Росії у зв'язку з проведенням виборів президента РФ в окупованому Криму.

Про це свідчить порядок денний майбутньої зустрічі, опублікована на сайті Ради Європейського союзу.

«Обмежувальні заходи відносно дій, що підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України - нові списки», - називається один із пов'язаних із зустріччю документів.

Комітет має намір розглянути внесення нових позицій у списку санкцій у зв'язку з проведенням виборів президента Росії на території Криму і Севастополя.

Якщо постпреди країн-членів ЄС узгодять введення нових санкцій щодо Росії, їх рішення потім повинно бути схвалено Радою ЄС.