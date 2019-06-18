Борис Джонсон висловився проти чергового відтермінування Brexit



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Колишній глава МЗС Великої Британії Борис Джонсон

За словами Джонсона, Лондон може домогтися бажаного на переговорах із Брюсселем щодо Brexit, якщо дасть ясно зрозуміти, що Велика Британія готова залишити ЄС без жодного угоди

Колишній глава МЗС Великої Британії Борис Джонсон, який вважається фаворитом на виборах нового голови Консервативної партії, виступив проти ще одного перенесення термінів реалізації Brexit.

«Нам потрібно вийти (з Євросоюзу, - ред.) до 31 жовтня», - заявив Джонсон в інтерв'ю BBC Radio.

«Як я вважаю, було б абсолютно ненормально сигналізувати на цьому етапі, що уряд Сполученого Королівства хоче знову викинути білий прапор і ще раз відтермінувати», - зазначив він.

За словами Джонсона, Лондон може домогтися бажаного на переговорах із Брюсселем щодо Brexit, якщо дасть ясно зрозуміти, що Велика Британія готова залишити ЄС без жодного угоди.

«Я не думаю, що доки ми не продемонструємо стійкість і рішучість, ми звучатимемо переконливо в Брюсселі щодо тієї угоди, яку ми хочемо отримати», - сказав він.

Джонсон також заявив, що Консервативна партія і Лейбористська партія, яка є основною опозиційною у Великій Британії, зіткнулися з «реальною загрозою своєму існуванню» з боку євроскептичної партії Brexit Найджела Фаража і Партії ліберальних демократів, налаштованої на користь ЄС.

У п'ятницю стало відомо, що кількість кандидатів на посаду лідера Консервативної партії Великої Британії скоротилася до шести осіб.

Днем раніше Борис Джонсон отримав більшість голосів за підсумками першого раунду голосування за майбутнього лідера Консервативної партії Великої Британії: Джонсон набрав 114 голосів із 17 необхідних. Друге місце в голосуванні посів чинний глава МЗС Великої Британії Джеремі Гант із 43 голосами.

Як повідомлялось, екс-міністр закордонних справ Британії Борис Джонсон - найсильніший з кандидатів на посаду глави уряду після відставки Терези Мей.