Українців штрафують через фейки про Covid-19

За неправдиву інформацію про коронавірус можна отримати добрячий штраф

Довести в суді, що людина поширювала в соцмережах неправдиву інформацію, складно

В Україні почали карати тих, хто поширює через соціальні мережі неправдиву інформацію про пандемію коронавірусу й вакцини. Про це пише OBOZREVATEL.

Відомо, що штраф за таке правопорушення невеликий. І часто суди і зовсім закривають справи через відсутність доказів або закінчення термінів для покарання.

Юристи кажуть, насправді довести в суді, що людина поширювала в соцмережах неправдиву інформацію, складно. Але боротьбу з фейками проводити необхідно.

В Коломиї відбудеться суд над жінкою, яка у Facebook оприлюднила інформацію про вакцину від коронавірусу, стверджуючи, що вона нібито не пройшла всіх етапів випробувань.

На неї було складено адміністративний протокол за ст. 173-1. Якщо провину жінки в суді буде доведено, то їй загрожує штраф від 10 до 15 неоподатковуваних мінімумів, 170-255 грн, або виправні роботи на строк до одного місяця з відрахуванням 20% заробітку.

Жительку міста Яремче Івано-Франківської області суд оштрафував на 170 грн. Жінка в липні минулого року розмістила на своїй сторінці у Facebook публікацію, що нібито в Україні «американська вакцина від COVID-19 вбила п'ятьох людей».

У Волинській області суд розглядав справу мешканки Горохова. Жінка на своїй сторінці у Facebook розмістила інформацію про те, що світова пандемія коронавірусу – це фейк, а загальнонаціональний карантин незаконний.

У Київській області штрафом у 170 грн покарали жительку Богуславського району за те, що вона у Facebook повідомила про громадянина, який «є членом сім'ї розносників корона вірусу». На суді жінка визнала свою провину і розкаялася.

Нагадаємо, що на Івано-Франківщині критична ситуація з коронавірусом. В Івано-Франківську у зв’язку з нестачею ліжок для хворих на коронавірус буде створено ще один госпіталь.

Від 11 березня через обмеження «червоної зони» Івано-Франківськ зупинив тролейбусний рух. При цьому автобуси будуть працювати в режимі спеціальних перевезень.

В Івано-Франківську через карантинні обмеження періодично протестують підприємці. У четвер, 11 березня, на в’їзді в гірськолижного курорту «Буковель» підприємці перекрили дорогу з вимогою закрити курорт на карантин.

Кілька десятків людей ходили постійно пішохідним переходом, час від часу пропускаючи авто. У такий спосіб хочуть привернути увагу до несправедливого введення карантинних обмежень. Мовляв, роботу магазинів, ринків, ресторанів, кафе заборонено, транспорт зупинено, а курорт продовжує приймати туристів.