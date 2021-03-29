Темпи вакцинації рекордно низькі: за добу щеплено лише півтори тисячі українців
Від початку вакцинальної кампанії в Україні щеплено 198465 людей
За добу 28 березня в Україні було щеплено проти Covid-19 1585 людей. Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook міністр охорони здоровя Максим Степанов.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 198465 людей, з них завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – одна особа.
Кількість щеплень за добу у регіонах:
- м. Київ – 20 щеплень;
- Вінницька область – 50;
- Волинська область – 20;
- Дніпропетровська область – 80;
- Донецька область – 0;
- Житомирська область – 120;
- Закарпатська – 20;
- Запорізька область – 100;
- Івано-Франківська область – 175;
- Київська область – 20;
- Кіровоградська область – 10;
- Луганська область – 0;
- Львівська область – 100;
- Миколаївська область – 30;
- Одеська область – 40;
- Полтавська область – 190;
- Рівненська область – 0;
- Сумська область – 30;
- Тернопільська область – 40;
- Харківська область –230;
- Херсонська область – 140;
- Хмельницька область – 70;
- Черкаська область – 40;
- Чернівецька область – 60;
- Чернігівська область – 0.
Щеплення проводилось 51 мобільною бригадою з імунізації та 72 пунктами щеплення.
Станом на 28 березня 2021 року до листа очікування вакцинації від Covid-19 записались 364 104 людини.
Нагадаємо, міністр охорони здоров’я Макисм Степанов заявив про відставання від плану вакцинації майже у два рази. За його словами, однією з причин таких повільних темпів є організаційні моменти, зокрема щодо роботи пунктів вакцинації.