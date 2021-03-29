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    Темпи вакцинації рекордно низькі: за добу щеплено лише півтори тисячі українців

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    28 березня щеплення проводилось 51 мобільною бригадою з імунізації&nbsp; - Темпи вакцинації рекордно низькі: за добу щеплено лише півтори тисячі українців
    28 березня щеплення проводилось 51 мобільною бригадою з імунізації 
    Фото з відкритих джерел

    Від початку вакцинальної кампанії в Україні щеплено 198465 людей

    За добу 28 березня в Україні було щеплено проти Covid-19 1585 людей. Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook міністр охорони здоровя Максим Степанов.

    Від початку вакцинальної кампанії щеплено 198465 людей, з них завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – одна особа.

    Кількість щеплень за добу у регіонах:

    • м. Київ – 20 щеплень;
    • Вінницька область – 50;
    • Волинська область – 20;
    • Дніпропетровська область – 80;
    • Донецька область – 0;
    • Житомирська область – 120;
    • Закарпатська – 20;
    • Запорізька область – 100;
    • Івано-Франківська область – 175;
    • Київська область – 20;
    • Кіровоградська область – 10;
    • Луганська область – 0;
    • Львівська область – 100;
    • Миколаївська область – 30;
    • Одеська область – 40;
    • Полтавська область – 190;
    • Рівненська область – 0;
    • Сумська область – 30;
    • Тернопільська область – 40;
    • Харківська область –230;
    • Херсонська область – 140;
    • Хмельницька область – 70;
    • Черкаська область – 40;
    • Чернівецька область – 60;
    • Чернігівська область – 0.

    Щеплення проводилось 51 мобільною бригадою з імунізації та 72 пунктами щеплення.

    Станом на 28 березня 2021 року до листа очікування вакцинації від Covid-19 записались 364 104 людини.

    Нагадаємо, міністр охорони здоров’я Макисм Степанов заявив про відставання від плану вакцинації майже у два рази. За його словами, однією з причин таких повільних темпів є організаційні моменти, зокрема щодо роботи пунктів вакцинації.

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    Теги: статистика Максим Степанов епідемія вакцинація коронавірус
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