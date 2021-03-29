Темпи вакцинації рекордно низькі: за добу щеплено лише півтори тисячі українців

Від початку вакцинальної кампанії в Україні щеплено 198465 людей

За добу 28 березня в Україні було щеплено проти Covid-19 1585 людей. Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook міністр охорони здоровя Максим Степанов.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 198465 людей, з них завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – одна особа.

Кількість щеплень за добу у регіонах:

м. Київ – 20 щеплень;

Вінницька область – 50;

Волинська область – 20;

Дніпропетровська область – 80;

Донецька область – 0;

Житомирська область – 120;

Закарпатська – 20;

Запорізька область – 100;

Івано-Франківська область – 175;

Київська область – 20;

Кіровоградська область – 10;

Луганська область – 0;

Львівська область – 100;

Миколаївська область – 30;

Одеська область – 40;

Полтавська область – 190;

Рівненська область – 0;

Сумська область – 30;

Тернопільська область – 40;

Харківська область –230;

Херсонська область – 140;

Хмельницька область – 70;

Черкаська область – 40;

Чернівецька область – 60;

Чернігівська область – 0.

Щеплення проводилось 51 мобільною бригадою з імунізації та 72 пунктами щеплення.

Станом на 28 березня 2021 року до листа очікування вакцинації від Covid-19 записались 364 104 людини.

Нагадаємо, міністр охорони здоров’я Макисм Степанов заявив про відставання від плану вакцинації майже у два рази. За його словами, однією з причин таких повільних темпів є організаційні моменти, зокрема щодо роботи пунктів вакцинації.

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