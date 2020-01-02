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    Бортпровідники Germanwings завершили триденний страйк

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    Бортпровідники Germanwings завершили триденний страйк

    Найсильніше страйк торкнувся аеропорти Кельна, Мюнхена, Гамбурга і берлінський аеропорт Тегель

    Бортпровідники Germanwings, дочірньої компанії німецького авіаперевізника Lufthansa, завершили триденний страйк в середу, 1 січня.

    Про це повідомляє  DW.

    За цей час було скасовано близько 200 авіарейсів, у тому числі понад 70 - в перший день 2020 року. Однак більше 85 відсотків з 1200 перельотів, запланованих на час страйку, вдалося здійснити, підкреслила представниця авіаперевізника.

    Найсильніше страйк торкнувся аеропорти Кельна, Мюнхена, Гамбурга і берлінський аеропорт Тегель.

    Акція була організована профспілкою бортпровідників Ufo. Раніше заступник голови профспілки Даніель Флор допускав продовження страйку без завчасного повідомлення.

    Керівництво Germanwings звинуватило Ufo в безвідповідальній політиці за рахунок "клієнтів і співробітників" і розкритикувало відмову профспілки піти на мирне врегулювання конфлікту.

    Приводом для акції стало те, що в компанії відхилили заявки 11 співробітників, які бажають перейти на неповний робочий день. У Germanwings стверджують, що задовольнити ці вимоги було неможливо "за виробничих причин".

    аеропорт страйк час
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