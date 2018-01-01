Доба в АТО: бойовики гатять із заборонених мінометів, двоє поранених

Загалом, минулої доби, зафіксовано 20 прицільних обстрілів позицій Збройних Сил України

Минулої доби російсько-окупаційні війська застосували зброю, яка заборонена Мінськими домовленостями. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО. На луганському напрямку основна ворожа активність відбулася у районі Світлодарської дуги. Неодноразово зі 120-ти та 82-мм мінометів, озброєння БМП, гранатометів і кулеметів противник вів вогонь по опорних



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У результаті ворожих обстрілів двоє українських військовослужбовців зазнали поранень

Загалом, минулої доби, зафіксовано 20 прицільних обстрілів позицій Збройних Сил України

Минулої доби російсько-окупаційні війська застосували зброю, яка заборонена Мінськими домовленостями.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

На луганському напрямку основна ворожа активність відбулася у районі Світлодарської дуги. Неодноразово зі 120-ти та 82-мм мінометів, озброєння БМП, гранатометів і кулеметів противник вів вогонь по опорних пунктах сил АТО довкола Луганського. Біля цього прифронтового населеного пункту обстріли велися близько п’яти годин. Також у цьому районі противник застосував міномети різних калібрів та цілий арсенал піхотного озброєння на підступах до Світлодарська і Троїцького.

Крім того, з мінометів калібру 82-мм, гранатометів і стрілецької зброї незаконні збройні формування обстрілювали оборонців Кримського. На інших ділянках противник порушував перемир’я біля Залізного, Малинового і Новоолександрівки.

На донецькому напрямку, ще за світлої пори доби, загарбники провокували українських воїнів з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї поблизу Тарамчука.

Загалом, минулої доби, зафіксовано 20 прицільних обстрілів позицій Збройних Сил України.

Унаслідок ворожого вогню поранено одного українського захисника, ще один оборонець отримав бойове травмування.