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    Росія безоплатно передала Таджикистану продукцію військового призначення на $9 млн

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    <p>Росія, зокрема, поставила Таджикистану радіолокаційні станції</p> - Росія безоплатно передала Таджикистану продукцію військового призначення на $9 млн

    Росія, зокрема, поставила Таджикистану радіолокаційні станції

    В заяві російського міністерства наголошується, що поставлене озброєння «підвищить оборонний потенціал таджикистанських збройних сил»

    Росія безоплатно передала Таджикистану чергову партію продукції військового призначення.

    Про це повідомляє Міноборони РФ в понеділок, 25 лютого.

    «Поставлене на суму понад 9 млн доларів майно включає в себе радіолокаційні станції, призначені для виявлення і супроводу повітряних об'єктів, а також видачі цілевказівки комплексам протиповітряної оборони (ППО) Таджикистану», - заявили в міністерстві, зазначивши, що поставки «здійснюються відповідно до наявних домовленостей між президентами Російської Федерації і Республіки Таджикистан».

    «Передача продукції військового призначення здійснюється в рамках виконання програми модернізації національних Збройних сил. Російська сторона розглядає зазначену Програму модернізації в якості ключового інструменту підвищення боєздатності союзника РФ в Центрально-Азіатському регіоні і російського внеску в зміцнення таджицького кордону», - проінформувало Міноборони РФ.

    В заяві російського міністерства наголошується, що поставлене озброєння «підвищить оборонний потенціал таджикистанських збройних сил і сприятиме захисту повітряного простору Таджикистану від будь-яких проявів терористичної небезпеки».

    Джерело: Интерфакс

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