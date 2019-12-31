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    Бойовики на Донбасі двічі обстріляли українські позиції, є поранений

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    Бойовики на Донбасі двічі обстріляли українські позиції, є поранений

    Обидва випадки зафіксовано поблизу населених пунктів Новомихайлівка та Піски

    30 грудня збройні формування Російської Федерації 2 рази порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв позиції наших підрозділів із снайперських гвинтівок.

    Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

    Обидва випадки зафіксовано поблизу населених пунктів Новомихайлівка та Піски, що у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід».

    Вчора, 30 грудня, внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення.

    З початку цієї доби, 31 грудня, російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли. Втрат з нашого боку немає.

    бойовики на Донбасі
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