Бойовики на Донбасі двічі обстріляли українські позиції, є поранений
Обидва випадки зафіксовано поблизу населених пунктів Новомихайлівка та Піски
30 грудня збройні формування Російської Федерації 2 рази порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв позиції наших підрозділів із снайперських гвинтівок.
Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.
Обидва випадки зафіксовано поблизу населених пунктів Новомихайлівка та Піски, що у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід».
Вчора, 30 грудня, внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення.
З початку цієї доби, 31 грудня, російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли. Втрат з нашого боку немає.