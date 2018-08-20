Бойовики на Донбасі готуються до мобілізації – Міноборони



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Проросійські бойовики у Донецьку

Окупанти поширюють чутки про наступ ЗСУ під час державних свят

Російсько-окупаційне командування підвищило рівень готовності до проведення масштабних мобілізаційних заходів на окупованих територіях Донецької та Луганської областей. Про це з посиланням на інформацію Головного управління розвідки Міністерства оборони України розповів речник Міноборони Дмитро Гуцуляк.

«Переведення в посилений режим роботи відповідальних за мобілізацію так званих «республіканських органів влади» спричинено провокаційними заявами псевдоавторитетних російських воєнних експертів, які на базі надуманої, викривленої та упередженої інформації прогнозують нібито «активізацію бойових дій» підрозділами об’єднаних сил у період проведення державних свят України, а саме Дня державного прапора та Дня незалежності України», - сказав речник.

За його словами, у зв'язку з цим, так званими «республіканськими військовими комісаріатами» додатково уточнюються списки та місця перебування всіх категорій військовозобов’язаних на окупованих територіях.

«На невизначений термін продовжено тривалість зборів з офіцерами-резервістами, які проводяться окупантами на базі з’єднань і частин 1-го та 2-го армійських корпусів ЗС РФ», - додав Гуцуляк.

Нагадаємо, що українські військові звільнили від окупантів селище на Донеччині.

Також в Україні стартувала національна кампанія подяки військовим «Завдяки тобі».