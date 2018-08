В Україні стартувала національна кампанія подяки військовим «Завдяки тобі»



Мета проекту — започаткувати в Україні національний рух вдячності військовим, ветеранам і ветеранкам і створити традицію такої вдячності

20 серпня, напередодні 27-ї річниці незалежності України, в Україні запустили національну кампанію подяки військовим, ветеранам та ветеранкам «Завдяки тобі».

«За більш ніж чотири роки війни в України досі не склалося чогось схожого на американське Thank you for your service — власної традиції вдячності громадян військовим, ветеранам і ветеранкам. І хоч багато українців вже дякують військовим, ветеранам і ветеранкам на вулицях, це не має системного характеру і усталеної форми. Чимало людей, які хотіли б висловити вдячність, не роблять цього. Через те що існує бар’єр — не знають, як підійти до незнайомої людини, що сказати і т.ін», - повідомили автори проекту.

Національна кампанія «Завдяки тобі» має на меті створити таку традицію і популяризувати жест шани — прикладену до серця долоню. Зустрівши на вулиці військового, ветерана чи ветеранку, цим жестом можна сказати без слів «Моє життя у мирному місті, свобода і незалежність України – все це можливе завдяки тобі».

До кампанії долучаться відомі українці, зокрема Сергій Жадан, Андрій Хливнюк, Ярмак, Юрій Макаров, Роман Вінтонів, Осман Пашаєв, Римма Зюбіна, Саша Кольцова, Віталій Дейнега, Антон Слєпаков та інші. Вони взяли участь у флешмобі на підтримку руху вдячності «Завдяки тобі» і записали короткі відео, пояснюючи, чому це важливо саме для них. За оновленнями щодо акції можна слідкувати на Фейсбук сторінці.

Організатори заявили, що «проект не має жодного політичного фінансування, не переслідує жодної політичної мети, не має стосунку до жодних виборчих кампаній».

