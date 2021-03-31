Бойовики на Донбасі обстріляли безпілотник ОБСЄ

Спостерігачі Місії почули 20 пострілів зі стрілецької зброї у напрямку безпілотника, після чого контроль над апаратом було втрачено

Протягом доби в районі проведення операції Об’єднаних сил порушень режиму припинення вогню не зафіксовано, але російсько-окупаційні війська обстріляли безпілотник (БПЛА) патрулів ОБСЄ

Про це повідомляє пресцентр штабу операції Об’єднаних сил.

Так, біля населеного пункту Весела Гора представники ОБСЄ здійснювали огляд території за допомогою БПЛА малого радіуса дії.

Спостерігачі Місії почули 20 пострілів зі стрілецької зброї у напрямку безпілотника, після чого контроль над просторовим положенням літального апарату було втрачено. Повернути БПЛА не вдалося.

Як відомо, 31 березня Росія відмовилася від припинення вогню на Донбасі.

До слова, Кремль залякує Україну «поновленням» війни на Донбасі. Країна-агресор традиційно звинувачує Україну в тому, що вона захищає свої землі від окупантів.

Нагадаємо, головнокомандувач Збройних Сил України Руслан Хомчак, виступаючи у Верховній Раді України 30 березня, розповів, що Росія збільшує чисельність своїх військ на кордоні з Україною.

За його словами, станом на 30 березня уздовж державного кордону України перебувають 28 батальйонних тактичних груп збройних сил РФ. Війська зосереджені у Брянській, Воронезькій областях Росії та в анексованому Криму.

Також Хомчак проінформував, що Росія заводить свої війська на територію Білорусі під приводом різних навчань.

Верховна Рада України ухвалила Заяву Верховної Ради України щодо ескалації російсько-українського збройного конфлікту. За проєкт постанови про заяву проголосували 308 народних депутатів.

Рада закликає світове співтовариство, парламенти іноземних держав і міжнародні парламентські організації засудити агресивну політику РФ щодо України, атакож продовжити та посилити міжнародний політичний й економічний тиск на країну-агресорку.