Хмельниччина попрощалася із загиблим біля Шумів підполковником ЗСУ (фото, відео)

Підполковника ЗСУ Романа Коваля поховали на Алеї слави міського кладовища у Кам'янці-Подільському. У нього залишилися дружина та двоє дітей

Загиблого Романа Коваля називають один із найкращих командирів бойових загонів, які виконують завдання на сході України з розмінування місцевості

У Кам’янці-Подільському на Хмельниччині попрощалися із загиблим під Шумами Донецької області підполковником 143-го центру розмінування Сергієм Ковалем.

Церемонія прощання тривала в понеділок, 29 березня, в клубі військової частини А-2 641, пише «Армія Інформ».

Попрощатися з Сергієм Ковалем прийшли його рідні, друзі та побратими.

Його безпосередній командир, начальник центру розмінування підполковник Олег Хоптій каже, що знайомий з підполковником Ковалем досить давно.

«Ми разом служили в Центрі розмінування, дружили близько 10 років. Він на ротаційній основі міняв мене в Афганістані. Знаю його як висококласного спеціаліста, хорошого керівника, досвідченого сапера. Це один із найкращих командирів бойових загонів, які виконують бойові завдання на сході України з розмінування місцевості від вибухонебезпечних предметів та саморобних вибухових пристроїв. За час проходження служби підполковник Коваль створив один із найкращих бойових колективів центру розмінування», – із сумом про втрату побратима підкреслив офіцер.

Близький друг Сергія Коваля Олександр Колос додав, що познайомились вони ще у 1994-му, коли вступили на навчання до Кам’янець-Подільського інженерного училища 27 років тому. Відтоді вони разом.

«Ми дуже дружили. А чотири роки тому Сергій ще й запропонував мені стати хресним батьком їхньої донечки, – пригадує Олександр. – Я погодився, хоч ми і так були, як брати. Сприйняв це за честь. Це велика втрата для нас, для родини і для України в цілому. Він був взірцевим офіцером, справжнім професіоналом, зразком для підлеглих та майстром саперної справи. Ми завжди пам’ятатимемо його усміхненим, щирим, добрим, надійним і справедливим, – запевнив друг ледь стримуючи сльози.

Міський голова Кам’янця-Подільського Михайло Посітко наголосив, що загибель чотирьох українських військовослужбовців 26 березня під Шумами, серед яких і Сергій Коваль, та поранення ще двох військових саперів з Кам’янця – це нагадування, що російсько-українська війна триває.

Військового поховали на Алеї слави міського кладовища. У нього залишилися дружина та двоє дітей. Зазначимо, у Кам’янці-Подільському 29 березня було оголошено днем жалоби.

Нагадаємо, 26 березня в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» збройні формування Російської Федерації здійснили прицільний обстріл позицій українських захисників неподалік населеного пункту Шуми із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

В результаті обстрілу чотири військовослужбовці зі складу Об’єднаних сил загинули, двоє отримали поранення. Серед загиблих – мешканець Кам’янець-Подільського підполковник Збройних сил України Сергій Коваль, мешканець міста Калуш Івано-Франківської області, 47-річний Сергій Барнич та мешканець міста Дубровиця Рівненської області Максим Абрамович, 1994 року народження.

Радник української делегації у ТКГ Олексій Арестович повідомив, що рішення щодо подальших дій із приводу загострення ситуації на Донбасі має бути досягнуте до 30 березня.