Кремль залякує Україну «поновленням» війни на Донбасі

Путін продовжує стверджувати, що на сході України російських військових немає

Останнє загострення на Донбасі пов'язано із загибеллю чотирьох українських бійців

Російська Федерація «стурбована» нещодавнім загостренням на Донбасі, яке свідчить про нібито ескалацію конфлікту з боку України. У Кремлі вважають, що це може призвести до «поновлення» війни. Про це заявив прессекретар президента країни-агресорки Дмитро Пєсков, передає «Інтерфакс» сьогодні.

«Ми висловлюємо стурбованість у зв’язку зі зростаючою напруженістю і висловлюємо тривогу, що так чи інакше українська сторона може піти на провокаційні дії, які приведуть до війни. Звичайно, дуже не хотілося би це побачити», – сказав Пєсков.

Йому також поставили питання про відкриту участь Росії в цій війні, на що він відповів, що мав на увазі «громадянську війну, яка там вже була».

Як писав «Главком», вдень 26 березня в районі селища Шуми під Горлівкою на Донеччині внаслідок прицільного обстрілу російсько-окупаційними військами із мінометів калібру 82 мм, станкових автоматичних гранатометів і великокаліберних кулеметів позицій 10-ї гірсько-штурмової бригади ЗСУ загинули четверо українських військовослужбовців: підполковник-сапер Сергій Коваль, а також Максим Абрамович, Сергій Барнич та Сергій Гайченко; ще двоє бійців зазнали поранень. Напередодні 10-та огшбр показала, як окупанти дистанційно замінували територію мінами ПОМ-2.

Один із військових спершу підірвався на міні. На допомогу йому вийшла група евакуації. Однак ця вона потрапила в засідку – її розстріляли російські снайпери з панівних висот, зокрема із башти-«водокачки», розташованої поруч.

Ворог не давав «режиму тиші», який запитувала українська сторона. Після цього 10-та бригада подавила ворожу активність мінометами.

Нагадаємо, головнокомандувач Збройних Сил України Руслан Хомчак, виступаючи у Верховній Раді України 30 березня, розповів, що Росія збільшує чисельність своїх військ на кордоні з Україною.

За його словами, станом на 30 березня уздовж державного кордону України перебувають 28 батальйонних тактичних груп збройних сил РФ. Війська зосереджені у Брянській, Воронезькій областях Росії та в анексованому Криму.

Також Хомчак проінформував, що Росія заводить свої війська на територію Білорусі під приводом різних навчань.

Верховна Рада України ухвалила Заяву Верховної Ради України щодо ескалації російсько-українського збройного конфлікту. За проєкт постанови про заяву проголосували 308 народних депутатів.

Рада закликає світове співтовариство, парламенти іноземних держав і міжнародні парламентські організації засудити агресивну політику РФ щодо України, атакож продовжити та посилити міжнародний політичний й економічний тиск на країну-агресорку.