Кремль залякує Україну «поновленням» війни на Донбасі
Останнє загострення на Донбасі пов'язано із загибеллю чотирьох українських бійців
Російська Федерація «стурбована» нещодавнім загостренням на Донбасі, яке свідчить про нібито ескалацію конфлікту з боку України. У Кремлі вважають, що це може призвести до «поновлення» війни. Про це заявив прессекретар президента країни-агресорки Дмитро Пєсков, передає «Інтерфакс» сьогодні.
«Ми висловлюємо стурбованість у зв’язку зі зростаючою напруженістю і висловлюємо тривогу, що так чи інакше українська сторона може піти на провокаційні дії, які приведуть до війни. Звичайно, дуже не хотілося би це побачити», – сказав Пєсков.
Йому також поставили питання про відкриту участь Росії в цій війні, на що він відповів, що мав на увазі «громадянську війну, яка там вже була».
Як писав «Главком», вдень 26 березня в районі селища Шуми під Горлівкою на Донеччині внаслідок прицільного обстрілу російсько-окупаційними військами із мінометів калібру 82 мм, станкових автоматичних гранатометів і великокаліберних кулеметів позицій 10-ї гірсько-штурмової бригади ЗСУ загинули четверо українських військовослужбовців: підполковник-сапер Сергій Коваль, а також Максим Абрамович, Сергій Барнич та Сергій Гайченко; ще двоє бійців зазнали поранень. Напередодні 10-та огшбр показала, як окупанти дистанційно замінували територію мінами ПОМ-2.
Один із військових спершу підірвався на міні. На допомогу йому вийшла група евакуації. Однак ця вона потрапила в засідку – її розстріляли російські снайпери з панівних висот, зокрема із башти-«водокачки», розташованої поруч.
Ворог не давав «режиму тиші», який запитувала українська сторона. Після цього 10-та бригада подавила ворожу активність мінометами.
Нагадаємо, головнокомандувач Збройних Сил України Руслан Хомчак, виступаючи у Верховній Раді України 30 березня, розповів, що Росія збільшує чисельність своїх військ на кордоні з Україною.
За його словами, станом на 30 березня уздовж державного кордону України перебувають 28 батальйонних тактичних груп збройних сил РФ. Війська зосереджені у Брянській, Воронезькій областях Росії та в анексованому Криму.
Також Хомчак проінформував, що Росія заводить свої війська на територію Білорусі під приводом різних навчань.
Верховна Рада України ухвалила Заяву Верховної Ради України щодо ескалації російсько-українського збройного конфлікту. За проєкт постанови про заяву проголосували 308 народних депутатів.
Рада закликає світове співтовариство, парламенти іноземних держав і міжнародні парламентські організації засудити агресивну політику РФ щодо України, атакож продовжити та посилити міжнародний політичний й економічний тиск на країну-агресорку.