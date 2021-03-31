Росія відмовилася від припинення вогню на Донбасі

Окупанти не підтримали нове перемир'я з 1 квітня

Сьогодні відбулося засідання Тристоронньої контактної групи, на якому розглядалося питання загострення ситуації на Донбасі. Росія відмовилася підтримати спільну заяву про повернення до режиму припинення вогню. Про це повідомила українська делегація в ТКГ.

На початку засідання глава української делегації Леонід Кравчук запропонував забезпечити з опівночі 1 квітня дотримання повного та всеосяжного режиму «тиші». Українську ініціативу підтримали представники ОБСЄ та запропонували прийняти спільну узгоджену заяву ТКГ.

Як пояснюють в українській делегації, заява підтверджувала прагнення сторін посилити режим припинення вогню та врятувати життя цивільних та військових. Однак російська сторона відмовилася підтримати цю заяву.

«Це відбулося, попри відповідні заяви лідерів Німеччини та Франції, в яких вони вчора підкреслили необхідність дотримуватися режиму припинення вогню на Донбасі», – заявила українська делегація.

Водночас українська сторона вважає «критично важливим» повернення до повного дотримання режиму «тиші» на Донбасі та посилення контролю за його виконанням.

«Просування з будь-яких інших питань: політичних, гуманітарних, економічних, подальше узгодження кроків сторін є проблемним, якщо не виконана головна, базова умова – досягнуто повне і всеосяжне припинення вогню», – наголосили в делегації.

Наступне засідання ТКГ планується на 14 квітня.

Також нагадаємо,що Кремль залякує Україну «поновленням» війни на Донбасі. Країна-агресор традиційно звинувачує Україну в тому, що вона захищає свої землі від окупантів.

Нагадаємо, головнокомандувач Збройних Сил України Руслан Хомчак, виступаючи у Верховній Раді України 30 березня, розповів, що Росія збільшує чисельність своїх військ на кордоні з Україною.

За його словами, станом на 30 березня уздовж державного кордону України перебувають 28 батальйонних тактичних груп збройних сил РФ. Війська зосереджені у Брянській, Воронезькій областях Росії та в анексованому Криму.

Також Хомчак проінформував, що Росія заводить свої війська на територію Білорусі під приводом різних навчань.

Верховна Рада України ухвалила Заяву Верховної Ради України щодо ескалації російсько-українського збройного конфлікту. За проєкт постанови про заяву проголосували 308 народних депутатів.

Рада закликає світове співтовариство, парламенти іноземних держав і міжнародні парламентські організації засудити агресивну політику РФ щодо України, атакож продовжити та посилити міжнародний політичний й економічний тиск на країну-агресорку.