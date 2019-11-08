Бойовики на Донбасі погрожують припиненням розведення сил



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Ватажок терористів «ДНР» Денис Пушилін

Пушилін проти того, щоб на ділянках розведення з'являлися представники української поліції і нацгвардійці

Ватажок терористів «ДНР» Денис Пушилін заявив про можливу появу бойовиків на ділянках в зоні розведення військ в районі Петрівського на окупованому Донбасі у разі, якщо там будуть розміщені представники Національної гвардії України і Національної поліції України.

Про це бойовик сказав у своїй заяві, яку опублікував пропагандистський ресурс ДАН.

«Заявляю, що в разі виникнення ситуації, при якій на ділянках розведення з'являться представники української поліції і нацгвардійці, також дзеркально і симетрично на цих територіях будуть присутні представники силових відомств «республіки»: «міністерства державної безпеки» і «міністерства внутрішніх справ». А процес розведення на нових ділянках стане неможливим», - повідомив ватажок терористів «ДНР».

Як відомо, Тристороння контактна група узгодила датою початку відведення сил і засобів на ділянці розведення в районі Петрівського суботу, 9 листопада.

Українські військові заявили, що готові до розведення сил у Петрівському.

Напередодні Міноборони заявило, що незаконні збройні формування Російської Федерації мінують території поблизу лінії розмежування, в тому числі так звану «сіру зону» на Донбасі.

Помічник президента України Андрій Єрмак, представники українського уряду та посли іноземних держав відвідали українські позиції в районі населеного пункту Богданівка (Петрівське) Донецької області, де має відбутися черговий етап розведення сил і засобів.