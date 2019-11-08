Військові заявили, що готові до розведення сил у Петрівському



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Опівдні буде запущена біла ракета, яка ознаменує початок розведення

Українській військові готові до початку розведення сил у Петрівському сьогодні, 8 листопада, о 12 годині. Про це на брифінгу в місті Часів Яр Бахмутського району Донецької області заявив командувач Операції Об'єднаних сил генерал-лейтенант Володимир Кравченко.

«8 листопада о 12:00 українська сторона готова розпочати практичний процес розведення сил і засобів на ділянці № 3, що в районі населених сил Богданівка-Петровське Донецької області. Ця дата визначена з урахуванням останнього порушення режиму тиші на цій ділянці, яке було зафіксовано 30 жовтня цього року і відображдено у звіті ОБСЄ», — сказав Кравченко.

Планується, що о 12 годині буде запущена біла ракета, яка ознаменує початок розведення.

«Якщо ворожа сторона не відповість таким же сигналом, можна буде вважати, що противник не тільки зірвав процес розведення, а і порушив міжнародні домовленості», — сказав Кравченко.

Напередодні Міноборони заявило, що незаконні збройні формування Російської Федерації мінують території поблизу лінії розмежування, в тому числі так звану «сіру зону» на Донбасі.

Як повідомлялося, у Золотому-4 завершився етап розведення сил і засобів з обох сторін.

3 листопада скасували режим обмежень на переміщення в районі розведення в Золотому.

Зазначимо, також на початку тижня з’явилось відео, як депутат російської Держдуми, голова партії «Родіна» Олексій Журавльов відвідав Золоте після розведення сил. Журавльов незаконно приїхав на позиції російсько-терористичних сил у Золотому, через непідконтрольну ділянку кордону з Росією, стверджуючи, що це в нього такий «робочий візит».