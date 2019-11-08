Чи зрадив Зеленський? Письменник Василь Шкляр прокоментував відведення військ на Донбасі



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Василь Шкляр: Треба дивитися правді в очі: західний світ не має рішучості, а може, й сил чи волі зупинити російську агресію, від його санкцій Росії ні холодно, ні жарко

На переконання Василя Шкляра, завдання активної частини суспільства – переконати Зеленського у згубності відведення військ

Письменник Василь Шкляр, який неодноразово бував на фронті і продовжує підтримувати зв'язок з нашими військовими, є почесним «азовцем» з правом носіння шеврону, в інтерв’ю «Главкому» прокоментував відведення військ на Донбасі.

Письменник переконаний, що найбільше моральне право вирішувати це питання належить тим, хто скропив цю землю власною кров’ю. «Військовики вважають відведення наших сил банальним відступом. Тобто добровільною здачею території. І не тому, що вони не розуміють якихось там дипломатичних ходів, а через те, що ці хлопці вже добре знають підступне нутро і московської дипломатії, і ціну кремлівським обіцянкам, і пастку зелених коридорів», - заявив він, відповідаючи на питання «Главкома», відведення військ – це зрада чи наївне бачення миру.

Шкляр наголошує, що треба дивитися правді в очі: західний світ не має рішучості, а може, й сил чи волі зупинити російську агресію, від його санкцій Росії ні холодно, ні жарко.

«Будапештський меморандум засвідчив, що московські зобов’язання не варті того паперу, на якому вони написані. Найвпливовіші країни світу легко проковтнули ганьбу, що її завдала їм Росія відвертим ігноруванням їхніх спільних гарантій. Країни-джентльмени розписалися у своїй слабкості і неспроможності тримати слово. Тим часом Зеленський дав передвиборчу обіцянку досягти миру. Чи є його кроки, тобто відведення військ, зрадою? Тут я не був би таким категоричним. Зрада – це усвідомлена дія на користь ворога. Думаю, що дії Зеленського відповідають його розумінню вирішення цієї проблеми. Іншого шляху він просто не бачить. Тим більше, що саме до такого кроку його штовхають західні партнери», - пояснив письменник.

На переконання Шкляра, завдання активної частини суспільства – переконати Зеленського у згубності таких дій.

На прохання «Главкома», письменник прокоментував відео спілкування Зеленського з військовими у Золотому, яке спричинило резонанс в суспільстві.

«Від самого початку було зрозуміло, що відео зняли не випадковою камерою. Це мусили нам показати. І мене не вразило те, що президент звертається до свого співрозмовника на «ти». Таке панібратське звернення, знову ж таки у розумінні Зеленського чи його режисерів, мало підкреслити природність, розкутість та відвертість розмови «між своїми хлопцями». Наші попередні президенти ще не так тикали. Навіть давали волю рукам. Але далі з того відео стало зрозуміло, що президент шукає собі перестороги, аби в разі невдачі з цим незрозумілим розведенням було на кого зіпхнути вину. Найгірше те, що це кіно продукувалося не лише для українського глядача», - підсумував Шкляр.

Нагадаємо, що 25-26 жовтня президент Зеленський перебував з візитом в Луганській області. Будучи в Золотому, він дізнався від місцевих жителів про те, що в одному з будинків оселилися озброєні люди – представники «Національного корпусу», які виступають проти розведення сил в цьому місці.

Президент поспілкувався з бійцями про ситуацію на Донбасі, а наприкінці між Зеленським і бійцем Денисом Янтарем сталася сварка, коли президент обурився переведенням теми на політику.

Як повідомлялося, у Золотому-4 завершився етап розведення сил і засобів з обох сторін.

3 листопада скасували режим обмежень на переміщення в районі розведення в Золотому.

Наразі окупанти поширюють фейкові заяви про розведення біля Петрівського.

Тим часом розведення сил у Петрівському, яке мало розпочатися у понеділок, 4 листопада, відтерміновується через зафіксовані раніше обстріли.