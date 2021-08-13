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    Росія відмовилася від засідання щодо Донбасу, яке терміново скликала Україна

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    У цьому дворі 11 серпня загинув 86-річний житель села Новоселівка&nbsp; - Росія відмовилася від засідання щодо Донбасу, яке терміново скликала Україна
    У цьому дворі 11 серпня загинув 86-річний житель села Новоселівка 
    Фото гуманітарної місії «Проліска»

    Україна скликала засідання Тристоронньої контактної групи через вбивство мирного жителя на Донбасі

    Українська делегація в Тристоронній контактній групі скликала позачергове засідання через загибель місцевого жителя на Донбасі. Однак Росія відмовилася від проведення зустрічі. Про це розповів спікер української делегації в Тристоронній контактній групі Олексій Арестович.

    «Так, скликали. Це вже друге скликання. Перш, коли були поранені семеро наших військовослужбовців одночасно. Це було присвячено загибелі мирного жителя і взагалі темі негайного повернення до повного дотримання режиму припинення вогню. Але росіяни відмовилися. Причина, як завжди, в тому, що вони хочуть, щоб ми безпосередньо спілкувалися з «республіками», на що ми, звичайно, не підемо, тому що це означає Їх легалізацію. Наша позиція – переговорною стороною є РФ», – заявив він.

    Нагадаємо, 11 серпня бойовики обстріляли Новомихайлівку та Новоселівку на Донбасі. В результаті загинув мирний житель, а український захисник отримав поранення.

    Представник української делегації в Тристоронній контактній групі Сергій Гармаш назвав причини загострення ситуації на Донбасі. Росія використовує ситуацію на Донбасі як стримувальний фактор і як фактор шантажу, зокрема в геополітиці.

    Крім того, Росія відправила на Донбасі 102-й «гумконвой». Україна висловила ноту протесту.

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    Теги: Росія Донбас ДНР вбивство Україна Олексій Арестович
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    Росія відмовилася від засідання щодо Донбасу, яке терміново скликала Україна