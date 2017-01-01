Позиції бойовиків розміщені небезпечно близько до Донецької фільтрувальної станції, - ОБСЄ

Працівники станцій зможуть безпечно виконувати свої обов’язки лише, якщо сторони відведуть важке озброєння на безпечну відстань

Позиції Збройних сил України та підтримуваних Росією бойовиків угруповання «ДНР» розташовані небезпечно близько до Донецької фільтрувальної станції. Про це заявив перший заступник спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Александр Гуґ після відвідин Донецької та Верхньокаміуської фільтрувальних станцій. «Позиції ЗСУ



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Працівники станцій зможуть безпечно виконувати свої обов’язки лише, якщо сторони відведуть важке озброєння на безпечну відстань

Позиції Збройних сил України та підтримуваних Росією бойовиків угруповання «ДНР» розташовані небезпечно близько до Донецької фільтрувальної станції.

Про це заявив перший заступник спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Александр Гуґ після відвідин Донецької та Верхньокаміуської фільтрувальних станцій.

«Позиції ЗСУ знаходяться на відстані 170 метрів від цієї інфраструктури (Донецької фільтрувальної станції – ред.), позиції збройних сил «ДНР» знаходяться на відстані 300-400 метрів. Це дуже близька відстань. Це рецепт для катастрофи», – сказав Гуґ, зазначивши, що на об’єктах зберігаються хімікати.

Він додав, що працівники станцій зможуть безпечно виконувати свої обов’язки лише, якщо сторони відведуть важке озброєння на безпечну відстань.

Донецька фільтрувальна станція розташована фактично на лінії контакту між окупованою Ясинуватою і вільною Авдіївкою у так званій «сірій зоні», яку не контролює жодна зі сторін. В обстрілах ДФС сторони конфлікту звинувачують одна одну і заперечують свою вину.

В ООН висловили занепокоєння, що посилення бойових дій біля інфраструктури водопостачання на Донбасі може призвести до витоку смертельного газу хлорину.