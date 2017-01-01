Бойовики відключили електрику в селі на Донеччині

Без світла залишаються понад 200 жителів Травневого

Українська сторона Спільного центру з координації та контролю режиму припинення вогню на Донбасі (СЦКК) заявляє, що бойовики відключили від електропостачання Травневе Донецької області. Про це йдеться в повідомленні прес-служби української сторони СЦКК на сторінці прес-центру штабу АТО в соціальній мережі Facebook. «Бойовики НВФ ОРДО,



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Без світла залишаються понад 200 жителів Травневого

Українська сторона Спільного центру з координації та контролю режиму припинення вогню на Донбасі (СЦКК) заявляє, що бойовики відключили від електропостачання Травневе Донецької області.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби української сторони СЦКК на сторінці прес-центру штабу АТО в соціальній мережі Facebook.

«Бойовики НВФ ОРДО, які перебувають в районі населеного пункту Гольмовський (Донецької області), навмисно відключили населений пункт Травневе від електропостачання. Без світла залишаються понад 200 жителів Травневого», - сказано в ньому.

Зазначається, що навмисне припинення централізованого енергоживлення в населеному пункті створює для його жителів труднощі, які можуть призвести до гуманітарної катастрофи.

Нагадаємо, вчора, 28 листопада, бойовики накрили вогнем села на Донеччині, які сили АТО нещодавно звільнили від окупантів