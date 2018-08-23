Бойовики вночі обстріляли позиції Об’єднаних сил з артилерії, є загиблий



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Артилерія на Донбасі

У середу на Донбасі зафіксовано 24 ворожі обстріли, сьогодні окупанти вже стріляли з артилерії та мінометів

Упродовж минулої доби, 22 серпня, ситуація в районі проведення операції була напруженою, проте залишалася цілком контрольованою Об’єднаними силами.

За добу окупанти 24 рази відкривали вогонь по позиціях українських військ, в тому числі й із застосуванням забороненого важкого озброєння.

«Російські окупаційні війська вели прицільний вогонь із озброєння БМП, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, а на окремих напрямках із мінометів калібру 82 і 120 мм, ствольної артилерії калібру 122 мм», - повідомили у прес-центрі Об’єднаних сил.

Ворог здійснював обстріли українських позицій в районах населених пунктів Станиця Луганська, Кримське, Катеринівка, Опитне, Піски, Мар’їнка, Старогнатівка, Гнутове, Павлополь, Лебединське, Водяне. Поблизу Гнутового окупанти обстріляли позиції Об’єднаних військ із артилерії калібру 122 мм.

Також противник застосував проти захисників України 120 мм міномети в районі Кримського та 82 мм міномети в районі населеного пункту Піски.

Внаслідок обстрілів один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав поранення.

Упродовж поточної доби російські окупаційні війська з артилерії, мінометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї обстріляли позиції українських захисників поблизу Новотошківського, Кримського, Старогнатівки та Водяного. В ході бою загинув один військовослужбовець Збройних сил України.

За даними розвідки, одного окупанта знищено.

Нагадаємо, цієї ночі Росія відправила на окупований Донбас черговий «гумконвой».