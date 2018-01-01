Бойовики ввечері порушили перемир’я, застосувавши міномети та гранатомети

В результаті ворожих дій жоден український захисник не постраждав

У вечірній час на лінії зіткнення в неділю знову не спостерігалося повного припинення вогню. Російсько-окупаційні угрупування продовжують порушувати Мінські домовленості. Про це йдеться у звіті прес-центру штабу АТО. На луганському напрямку у вечірній час бойовики активізувалися на Світлодарській дузі. Ворог, зі 120-мм мінометів та



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Зона АТО

В результаті ворожих дій жоден український захисник не постраждав

У вечірній час на лінії зіткнення в неділю знову не спостерігалося повного припинення вогню. Російсько-окупаційні угрупування продовжують порушувати Мінські домовленості.

Про це йдеться у звіті прес-центру штабу АТО.

На луганському напрямку у вечірній час бойовики активізувалися на Світлодарській дузі. Ворог, зі 120-мм мінометів та великокаліберних кулеметів, декілька разів вів вогонь довкола Луганського. Міномети цього ж калібру противник застосував по позиціях сил АТО неподалік Троїцького.

На донецькому напрямку з гранатометів незаконні збройні формування обстрілювали опорні пункти ЗСУ біля Широкиного.

Загалом, минулої доби зафіксовано чотири обстріли укріплень Збройних сил України російсько-окупаційними підрозділами.

В результаті ворожих дій жоден український захисник не постраждав.

Нагадаємо, станом на 18.00 неділі штаб АТО звітутав, що на Донбасі зберігався режим тиші.

Як повідомляв «Главком», Сполучені Штати Америки почали підготовку до того, щоб передати Збройним силам України американські протитанкові ракетні комплекси «Джавелін».