США почали підготовку до надання Україні «Джавелінів» – Волкер

Волкер наголосив, що «Джавеліни» - оборонна зброя

Сполучені Штати Америки почали підготовку до того, щоб передати Збройним силам України американські протитанкові ракетні комплекси «Джавелін». Про це заявив спеціальний представник Державного департаменту США у справах України Курт Волкер в інтерв’ю «Радіо Свобода». «Потрібен час, щоб усе підготувати:



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Ракетний комплекс «Джавелін»

Волкер наголосив, що «Джавеліни» - оборонна зброя

Сполучені Штати Америки почали підготовку до того, щоб передати Збройним силам України американські протитанкові ракетні комплекси «Джавелін».

Про це заявив спеціальний представник Державного департаменту США у справах України Курт Волкер в інтерв’ю «Радіо Свобода».

«Потрібен час, щоб усе підготувати: об’єкти, де все зберігатиметься, способи передачі. Ми працюємо разом над тим, як їх транспортувати і залучити до роботи Збройних сил», – сказав він.

«І я хочу наголосити, що це – оборонна техніка. Вона корисна тільки тоді, коли є танковий напад. Тоді його можна нейтралізувати. Тож це – саме захисне озброєння, не для нападу і не для застосування на лінії конфлікту. І я думаю, Україна багато в чому поділяє цю позицію», – додав Волкер.

При цьому він зазначив: «Ми лише сподіваємось заповнити деякі «білі плями» в оборонних потужностях України, щоб завадити подальшому розпалюванню конфлікту – це найменше, чого би ми хотіли».

Нагадаємо, 26 січня президент Петро Порошенко зізнався, що йому відомі дати поставок американської зброї.

Раніше міністр оборони Степан Полторак заявив, що дата отримання Україною Javelin стане відома 2 лютого.

Нагадаємо, що ЗСУ вже отримали наказ готуватися до взяття таких комплексів на озброєння.

12 грудня 2017 року президент США Дональд Трамп підписав оборонний бюджет на 2018 фінансовий рік. Документ передбачає надання Україні 350 млн дол. оборонної допомоги, в тому числі санкціонує можливість передавання летальної зброї.

Javelin - американський переносний протитанковий ракетний комплекс (ПТРК). Призначений для ураження бронетехніки і малошвидкісних цілей, які низько літають (вертольотів, БПЛА, винтомоторних літаків, що заходять на посадку). Вартість одного комплексу, в комплекті з 6 ракетами, становить 1,3 млн дол.