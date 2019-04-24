Бойовики з 5-ї ранку стріляли з гранатометів, мінометів і кулеметів, втрат немає



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Окупанти чотири рази порушили тишу

Російсько-окупаційні війська від початку доби 24 квітня здійснили чотири обстріли позицій Об'єднаних сил в районі Луганського, Новозванівки, Миколаївки та Новогнатівки. Втрат серед українських військовослужбовців немає.

Про це під час брифінгу заявив речник Міноборони Максим Праута.

«Від початку поточної доби до 12-ї години відбулося 4 обстріли. Активність ворога спостерігалася вранці», - повідомив речник.

Так, на Луганському напрямку з пів на шосту ранку російсько-окупаційні війська 10 хвилин з автоматичних станкових гранатометів обстрілювали опорні пункти підрозділів Об’єднаних сил поблизу Луганського. Після 8-ї окупанти з боку населеного пункту Калинове випустили 2 міни 120-го калібру по захисниках Новозванівки. Ще 2 міни калібру 120 мм розірвалися після 6-ї ранку на позиціях підрозділів Об’єднаних сил неподалік Миколаївки, що на Донецькому напрямку.

Крім того, за словами Праути, майже одночасно противник відкрив вогонь з великокаліберних кулеметів у районі Новогнатівки. Цей обстріл тривав 20 хвилин, до 7-ї ранку.

Втрат серед військовослужбовців Збройних сил України немає, повідомив Праута.