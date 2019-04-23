Під Луганськом російські військові отруїлись стічними водами з каналізації: госпіталізовано понад 20 осіб



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Фото: Попаснянський районний Водоканал

За даними розвідки, через відсутність коштів на ремонт вийшла з ладу система водопостачання у районі Луганська, що призвело до її забруднення стічними водами каналізації

Російські окупаційні адміністрації продовжують обмежувати фінансування потреб інфраструктури на тимчасово окупованій території у Донецькій та Луганській областях. Зокрема, через відсутність коштів на ремонт вийшла з ладу система водопостачання у районі Луганська, що призвело до її забруднення стічними водами каналізації. Про це йдеться у повідомленні Головного управління розвідки Міноборони України (ГУР МО).

«Використання забрудненої води спричинило зростання кількості випадків отруєння та тяжких захворювань серед місцевих жителів, у т.ч. особового складу підрозділів однієї з мотострілецьких бригад противника. Так, з початку квітня ц.р. з діагнозом отруєння було госпіталізовано більше двадцяти російських військовослужбовців, лікування інших, які зверталися з ознаками отруєння, проводилось амбулаторно», - йдеться у повідомленні військової розвідки..

При цьому, т.зв. «місцева влада» та російське окупаційне командування, за даними ГУР МО, приховують інформацію про більшість випадків отруєнь та забороняють її оприлюднення в ЗМІ.

Як повідомлялось, окупанти розікрали кошти на укріплення позицій артилерійських і танкових підрозділів.

Нагадаємо, бойовики на Донбасі псують російську зброю: розгорнуті окупантами станції радіоелектронної боротьби створили перешкоди застосуванню дронів гібридної армії, три з яких розбилися через втрату контролю управління.

Крім того, бойовики на Донбасі під час тренувань випадково спалили п'ять бойових машин.

Напередодні ГУР повідомляло, що у райони передових позицій противник вивів спеціально підготовлені підрозділи, які перебувають у готовності одночасно на декількох напрямках, обстріляти власні позиції та цивільні об’єкти для провокування активізації бойових дій.