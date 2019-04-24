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    Політика

    За п’ять років кількість росіян, які їдуть до України, скоротилась утричі

    • Розсилка
    За п’ять років кількість росіян, які їдуть до України, скоротилась утричі

    В 2014 році в Україну приїжджали 15 млн росіян

    З початку 2019 року прикордонники не впустили на територію України понад 2800 російських громадян. Про це розповів глава Державної прикордонної служби України Петро Цигикал.

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    Він також зазначив, що потік людей з Російської Федерації, починаючи з 2014 року, зменшився майже утричі. Якщо у 2014-му в Україну протягом року в’їжджало майже 15 млн російських громадян, то вже в 2018-му – близько 5 млн.

    «Цього року співробітники Державної прикордонної служби України не пропустили в нашу країну понад 2 тисячі 800 осіб. Минулого – близько 10 тисяч осіб», – зазначив очільник прикордонного відомства.

    Серед тих, хто перетинає кордон України та РФ зараз, в основному, спортсмени, артисти, бізнесмени, люди, у яких тут живуть родичі, додав Цигикал.

    Також він нагадав, що 2015 року в Україні прийняли дві постанови Кабінету міністрів, згідно з якими порядок перетину українського кордону громадянами РФ було змінено.

    «Громадяни Росії можуть проїжджати через встановлені міждержавні та міжнародні пункти пропуску тільки за закордонними паспортами. Ніяких пільг», – Цигикал.

    Він також зазначив, що у період виборчої кампанії і президентських виборів ДПСУ працювала в посиленому режимі.

    Нагадаємо, за тиждень до другого туру виборів в Україну не пустили більш як 100 росіян.

    А за січень-березень 2019 року прикордонники відмовили в пропуску до України майже 10 тисячам осіб.

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    Росія Держприкордонслужба
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