Бойовики з міномету обстріляли село на Донеччині

Про факт порушення режиму припинення вогню повідомили представників ОБСЄ

У п'ятницю, 25 грудня, окупанти здійснили мінометний обстріл села Водяне у Донецькій області.

Про це ввечері повідомляє штаб операції Об’єднаних сил.

«Збройні формування Російської Федерації обстріляли приватний сектор населеного пункту Водяне з міномету калібру 120 мм. Одна із мін влучила у подвір’я місцевих жителів», – зазначається у звіті.

Як додали у штабі, внаслідок злочинних дій російсько-окупаційних військ, ніхто з мирних мешканців не постраждав.

Про факт порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань РФ повідомили представників ОБСЄ.

Загалом 25 грудня в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано чотири порушення режиму припинення вогню.

До слова, прикордонники показали, як проходять навчання за стандартами НАТО. Зокрема, завершальним етапом було прийняття від бригади Збройних сил України державного кордону України.

Слід нагадати, що президент Зеленський озвучив план дій у випадку нападу Росії на Україну. При цьому він змоделював дії України у випадку війни. «Ми нікуди не підемо, ми всі будемо воювати, всі будуть мобілізовані – і чоловіки, і жінки. Це буде погано для населення України», – прогнозує Зеленський.

Крім того, український президент заявив, що хоче поговорити з Путіним «глобально тет-а-тет». За його словами, зараз він не телефонує Путіну, бо «немає предмета для розмови».