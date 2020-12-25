Листи з Луганська. Вища освіта: українські дипломи найбільш шановані

Окупаційна адміністрація різко скорочує кількість «бюджетних» місць

Спецпроєкт «Главкома» «Листи з Луганська». Наша читачка, яка всі роки війни мешкає в окупованому Луганську, розповідає про життя за лінією фронту: про те, як все розпочиналось, чим закінчилось і чи можна ще щось змінити…

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Конец 2020-го ознаменовался для «республики» ещё одной новостью – сокращением бюджетных мест в высших учебных заведениях «ЛНР» с 8000 до 3000, о чем заявил в своем декабрьском интервью Леонид Пасечник (колишній співробітник СБУ, колабораціоніст, голова маріонеткового утворення «Луганської народної республіки» з листопада 2017 року, де він змістив Ігоря Плотницького – «Главком»).

Ситуация в высшей школе последние шесть лет была достаточно непростой. Если коротко – все шесть лет учить было некого и некому. То есть дефицит человеческого ресурса был с обеих сторон барьера: не хватало контингента, чтобы заполнить выделенные бюджетные места и не хватало преподавателей. Это, чтобы вы понимали, когда журналистику читает не человек с дипломом журналиста, а в лучшем случае учитель украинского языка, что где-то как-то почти похоже. Но это уже такие частности, проблем до которых наберутся тонны.

Начать хотя бы с того, что выпускники 2014-го года еще успели получить украинские дипломы о высшем образовании – самые почитаемые в «республике». Все последующие выпускники могли рассчитывать только на местные дипломы, о которых было сложено немало шуток и мемов. Счастливчики получили дипломы Российской Федерации. Счастливчики, потому что выезды в РФ осуществлялись за счет студентов и были сами по себе инициативой деканов выпускающих кафедр. То есть официальное разрешение на выдачу дипломов РФ было весьма условным, на деле в российских вузах пожимали плечами, отнекивались и в дружеской беседе сознавались: «Будет команда сверху выдавать – я выдам». Или вот ещё занятная форма согласия: обещали выдать, но только где-нибудь во Владивостоке, куда студент не только должен был выехать сам, но и вывезти с собой преподавателей из Луганска. Если кому-то повезло с дипломом о высшем образовании, то это было только на личной инициативе и дружеских связях местных деканов с руководящим звеном российских вузов.

Но дипломы не самая большая из возможных проблем. Вот уж в чем действительно была проблема, так это в наличии студентов. Это только наивному и далекому от сферы образования человеку покажется, что проблемы в этом нет. На самом деле проблема не просто большая, она грандиозная. Если нет набора, закрывают специальности и, собственно, закрывают само учебное заведение. Это все понимают. Поэтому чтобы сохранить рабочие места и ставки преподаватели стали зазывалами на свои специальности. Здесь бы сохранить какую-то интригу и ценность диплома (на то, собственно, образование и высшее), но по факту все упростилось донельзя. Приглашая к себе учиться, обещали максимальную легкость, удаленность, удобства, минимум усилий. Да что там, обещали сделать все без личного присутствия студента, что многих вполне устраивало. В одной группе числились династиями Ивановых, отделами одной структуры или взвода или и того больше – жители одного подъезда. Многие так и говорили, что пошли на эту авантюру вовсе не из-за диплома, а только потому, что очень уже их уговаривали. Для многих несбыточной мечтой стал диплом специалиста, который не удалось получить лет сорок назад. И это снова не фигура речи – возрастного ценза для обучающихся в «республики» нет. В одной группе первого курса увидеть пару студентов согласно возраста поступления в вузы и с десяток человек, годящихся им в бабушки или и являющимися их возрастными родственниками. Кто-то шел за прибавкой к пенсии, кто-то от скуки, кто-то искал себя.

Еще один интересный момент, при поступлении на бюджет многие просто замалчивали тот факт, что это уже второе, а то и третье высшее образование. И этот номер с легкостью проходил, потому что острой проблемой для всех была нехватка студентов.

Следующий штрих – обучение по российским стандартам. Сравнить происходящее можно с прокладыванием железной дороги на новой местности. Еще год-другой после 2014 года обучали по-прежнему по украинским программам. И отчитывались по старым формам отчетов, разве что переведенным на русский язык. После все программы с бешеной горячностью стали переделывать под российские. Название специальностей, названия читаемых дисциплин. Это, на секундочку, как построить заново новый дом вместо старого. Стала маячить перспектива аккредитации вузов в Российской Федерации. Это, чтобы вы понимали, когда местные вузы выдают дипломы о высшем образовании Российской Федерации. Явление само по себе достаточно спорное из-за одного единственного вопроса: а нужна ли такая конкуренция России. Вообразите себе, что самая низкая стоимость бюджета в РФ в год около 60 0000 рублей. А здесь всего 6 000. Разница очевидна, и многие россияне это вкурили. И в вузах «республики» уже учатся студенты с российским гражданством. И учатся даже не из-за российских дипломов, а именно из-за вполне доступной цены на обучение. Даже с учетом аренды квартиры в течение шести лет (а по российским стандартам четыре года нужно учиться для получения диплома бакалавра и два года для получения диплома магистра), это все равно дешевле, чем учиться на контракте в России. А после студент легализует свой «республиканский» диплом в России и считает, что весьма выгодно выучился, сэкономив приличную сумму.

Освіта на окупованих територіях

Следующий острый вопрос – контингент преподавателей. До 2014 года в вуз просто так с кондачка было не попасть. Оставляли либо очень талантливых, либо по знакомству. Так вот с улицы зайти с вопросом «Хочу работать у вас» было невозможно. Все вузы были достаточно закрытой структурой, где работали династиями, а умирали прямо на рабочем месте, работая неприлично долго.

Сейчас среди контингента преподавателей вы найдете очень много вчерашних студентов. Появилась выхолощенность, которой никогда не было раньше: «А я ещё посмотрю, не понравится – уйду». Вместе со вчерашними студентами работают и глубокие старики, и те, кого удалось уговорить прийти работать – люди без научных степеней и званий. Для многих во всех смыслах это время стало воплощением давних заветных желаний: кто-то считал тему высшего образования закрытой для себя, а кто-то и думать не мог, что когда-то пойдёт преподавать в вуз.

Конечно, тема коррупции в системе высшего образования осталась прежней: сессии под ключ, такса за оценки.

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