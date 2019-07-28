Бойовики за добу один раз порушили режим тиші на Донбасі, поранено бійця



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Українські військовослужбовці

Противник здійснив обстріл українських позицій з автоматичного гранатомету неподалік Кримського

У суботу, 27 липня, Збройні сили України дотримувалися сталого режиму припинення вогню, тоді як бойовики на Донбасі порушили заборону на використання будь-якої зброї.

Про це йдеться у ранковому зведенні пресцентру операції Об’єднаних сил.

Зазначається, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» противник здійснив обстріл українських позицій з автоматичного гранатомету неподалік Кримського.

В результаті ворожого обстрілу один військовослужбовець отримав поранення. Від початку поточної доби обстрілів позиції Об'єднаних сил не зафіксовано.

«Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню», - резюмується у звіті.

Раніше повідомлялося, що російсько-окупаційні війська підвищили інтенсивність робіт із облаштування додаткових вогневих позицій поблизу лінії зіткнення.