БПП без «відкритих списків» не буде голосувати за зміни до виборчого законодавства



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Партія «Блок Петра Порошенка «Солідарність» вважає, що Верховна Рада має найближчим часом зосередитись на ретельному розгляді у другому читанні Виборчого кодексу та знайти оптимальну модель відкритих списків

Пожежні зміни до виборчого законодавства вже після того, як оголошене рішення президента про розпуск Верховної Ради, – це фікція, а не реформа виборчої системи. І покликана вона не покращити законодавство, а підіграти інтересам окремих політичних сил. Про це йдеться в заяві партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність».

«Ініціатори швидкої корекції закону залишають незмінною ключову проблему – закритість партійних списків. Якою б не була система – змішаною, мажоритарною чи пропорційною – списки мають бути відкритими. Це і є реформа, все інше – її імітація або чистої води політична кон’юнктура. А пропоноване зниження прохідного бар’єру до 3% створює ситуацію політичної безвідповідальності, і може бути шляхом до політичної дезінтеграції України, проведення до парламенту регіональних політичних проектів та «кишенькових» партій, які фінансуються олігархами», - наголошується у заяві.

Партія «Блок Петра Порошенка «Солідарність» вважає, що Верховна Рада має найближчим часом зосередитись на ретельному розгляді у другому читанні Виборчого кодексу, знайти оптимальну модель відкритих списків.

«Водночас процес зміни виборчого законодавства має відбуватися відповідно до стандартів ОБСЄ, про що публічно заявила і ЦВК. Усталена міжнародна практика у демократичних країнах не передбачає зміну виборчого законодавства пізніше ніж за рік до проведення відповідних виборів», - зазначено у заяві.

Партія «Блок Петра Порошенка «Солідарність» наголошує, що починаючи з 2014 року в Україні відбулися дві президентські виборчі кампанії, вибори до Верховної Ради України та до місцевих рад, і кожна з цих кампаній за оцінками міжнародних спостережних місій відбувалася чесно і прозоро, у відповідності до стандартів. Переконані, що ця висока планка має триматися і надалі, щоб політична доцільність не зруйнувала довіру суспільства до виборчих процедур.

«Ми також наполягаємо на тому, що оголошення позачергових виборів має відбуватися виключно у правовому полі – відповідно до Конституції України», - підсумували у партії.

Як повідомлялось, дострокові вибори народних депутатів відбудуться 21 липня.

В Раді ще в кінці 2017 року був проголосований в першому читанні проект Виборчого кодексу (№3112-1), але до нього було подано 4400 правок, і немає шансів, що депутати його розглянуть.

Нагадаємо, згідно останнього опитування, яке провели центр «Соціальний моніторинг», Інститут соціальних досліджень ім.Яременка і група «Рейтинг», Радикальна партія, «Самопоміч» і Опоблок набирають менше 5% і не проходять в Верховну Раду.